Такая желанная аналогия

Сегодня первый день зимы… Раньше, до войны, в этот день настроение вроде бы подсказывало, что до Нового Года остался месяц. Приобрести подарки, украсить дом, купить елку. Спланировать встречу праздника такой, чтобы было весело всем, и взрослым и малышам. Чтобы потом в течение следующего года с теплой улыбкой вспоминать счастливый вечер в кругу семьи возле Новогодней елки. Ведь издавна известно, что «как Новый Год встретишь, так его и проведешь»…

А тут еще и грузовик Санта Клауса в Бухаресте сгорел… Ну это не беда! Есть надежда (и что там «надежда», есть уверенность!) на то, что Санта и Святой Николай починят символ Нового Года конца ХХ – начала ХХІ века. Для них это не проблема. Как не проблема выполнять просьбы малышей и дарить им праздничными вечерами то, о чем они мечтают и о чем просят в своих письмах!

Проблем раньше не было, до войны. Сейчас и Николаю и Санте будет гораздо сложнее выполнять просьбы малышей. Ведь сделать так, чтобы «путин сдох» труднее, чем подарить новенький блестящий велосипед. А такое пожелание мерзкому уроду стоит в первой строке просьб малышей в этом году. Сразу после просьбы остановить войну…

Миллионы украинских (и не только!) детей в канун Рождественских Праздников и Нового Года желают именно этого. Искренне, от всей своей чистой души, которую путинская орда пытается уничтожить или испачкать своим гнусным прикосновением.

18 декабря 1944 г. III флот США направлялся в Японию для того, чтобы «забить последний гвоздь» в войне против гитлеровского сателлита. Власти Японии, не имея никаких реальных сил противоборства против морской армады Соединенных Штатов, попросили соотечественников вместе помолиться Богине Солнца, чтобы остановить американцев.

Внезапный тайфун уничтожил 31 военный корабль, 146 базировавшихся на них самолетов погибли 790 военных моряков США. Понеся такие страшные потери, флот США так и не смог нанести удар по Японским островам. Разведка Соединенных Штатов располагала информацией о готовящейся в Японии коллективной молитве. Но отнеслась к ней, как к «детской сказке», в которую никто не верит. Как выяснилось – зря…

Говорят, что японцы – как дети. В своей душе. Искренне желая гибели врагу десятки тысяч простых людей своей просьбой в Высшие силы смогли сделать то, чего не смогла достичь японская армия и флот. Может быть, миллионы детишек, которым кровавая русская орда во главе с помешанным коротышкой разрушила детство, забрала родных и родителей, оставила дома, тоже своей детской искренней просьбой смогут сделать то, чего так стремится каждый украинец и подавляющее большинство по-настоящему цивилизованных людей в мире!

Дочитав эти строки, кто-то обязательно спросит у автора, что он такое принимает на ночь? Что взрослый человек не должен верить в такую чепуху и еще и писать об этом… Напомню – американская разведка в далеком 1944 году тоже не верила! Это – во-первых! А во-вторых – ну когда еще, как не в Новогодние Праздники, должны совершаться чудеса для НАСТОЯЩИХ людей?

Да, и мы ли, УКРАИНЦЫ, их не заслуживаем в конце концов?!!