Такая необходимая перезагрузка

Военная агрессия России против Украины 2022 окончательно определила несостоятельность Организации Объединенных Наций стоять «на страже» мирового мира и спокойствия.

Несмотря на принятую резолюцию ООН с призывом к России срочно остановить агрессию против Украины, возникает вопрос: что конкретно сделала эта мощная международная наднациональная организация, чтобы остановить войну. Остановить сегодня, сейчас же, срочно!

Что конкретно сделала ООН для того, чтобы предотвратить и остановить самый большой со времен Второй Мировой социальный кризис?

12 млн человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, тогда как более 4 млн беженцам в ближайшие месяцы может потребоваться защита и помощь в соседних странах.

Война выгнала из родных мест более 23% населения страны.

Почти 6,5 млн человек были насильственно перемещены в пределах Украины, в дополнение к почти 3,3 млн покинувших страну с 24 февраля.

В совокупности количество временно перемещенных лиц и беженцев составляет около 9,8 млн. человек.

По состоянию на 20 марта по меньшей мере 902 мирных жителя были убиты и 1 459 ранены в Украине.

Декларируемой целью деятельности организации, созданной в 1945 году, является поддержание и укрепление мира и безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира.

Когда же, как ни сейчас, ООН должна выполнить свои уставные задачи по обеспечению мира и спокойствия на планете?

Безусловно, ООН, худо-бедно, сдержала Холодную войну и не позволила ей перерасти в Третью Мировую. Но, сейчас, она уже не может выполнять функцию «планетарного защитника».

После того как Украина обязательно победит, придет время не только для пересмотра системы коллективной безопасности в Европе, но и для полного реформирования ООН.

Главными основами деятельности новой ООН должны стать гарантии большего равноправия всех участников, снижение возможностей манипулирования ООН «великими государствами», повышение уровня ответственности стран путем внедрения жестких международных инструментов, которые обязуют их к выполнению взятой на себя ответственности.

Главным тезисом обновленной ООН должна стать нулевая терпимость к развязывающим войнам. Любые. В любом месте. При любом агитационном прикрытии.

Устав новой ООН должен быть реальным непреодолимым барьером для тех, кто считает войну легальным способом решения проблем. Агрессор должен знать: цена для него будет неприемлемо высокой. Катастрофически! Чтобы никакой Путин своими грязными сапогами и близко не мог подойти к дверям любой другой страны!

Моя страна!

Украина!