Сумерки "скрепной" экономики

Только по официальным данным пограничной службы ФСБ, в первом квартале 2022 года из россии выехали 3,88 миллиона человек. Это самый высокий показатель со времен белой эмиграции. Безусловно, кто-то из этих миллионов потом вернулся. Но общее количество тех, кто навсегда покинул "край березок и грязи" за период проведения так называемой "спецоперации", официально нигде властями кремля не публикуется и не признается, хотя речь идет о миллионах.

Сколько было крика на инфопомойках о том, что бегут из России "дизайнеры, стилисты и прочие "барбершоперы", которые "скрепной" россии совсем не нужны. "Слава Богу, воздух будет чище", говорили путинские поцреоты. Но не так случилось, как думалось... Раздутая и распиаренная кремлем тема об "импортозамещении" оказалась такой же болезненной фантазией, как и "Киев за три дня". И дело не только в том, что "российская смекалка" пригодна лишь для гаражных мастерских по ремонту пылесосов и стиральных машин, украденных в Украине орками-мародерами, и абсолютно недееспособна на производстве. Выяснилось, что даже такую "смекалку" проявлять некому.

Более миллиона высококвалифицированных сотрудников покинули страну из-за бессмысленной войны. Количество уничтоженных оккупантов превысило 200 000, а таких, кто "имел счастье" вернуться в родные болота отдельными частями туловища неполного комплекта, в несколько раз превышает количество оболеченных на концерт кобзона. Добавить сюда сотни тысяч тех, кто уже надел военные портянки от бренда путинской "частичной мобилизации", и становится понятным отчаяние директоров и владельцев российских предприятий, на которых банально некому работать.

Не следует забывать и о последствиях COVID-19, от которого по официальным кремлевским данным погибло 388 тысяч россиян, однако эксперты оценивают общую избыточную смертность россиян в течение 2020 - 2023 года в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллионов. А об общих российских демографических проблемах с репродукцией "скрепной" нации даже Песков сказал, что "Демография - это то, где у нас пока не получается". И не получится. Некому скоро будет выполнять функции продолжения московитских родов. Разве что остатками из мешков на гидропонике!

Недавний опрос Института экономической политики имени Гайдара зафиксировал рекордно высокий уровень дефицита работников в российской промышленности. Максимальный с далекого 1996 года. В апреле 2023 года 35% российских предприятий сообщили о недостаточном количестве рабочей силы. В частности, наиболее сложная ситуация сложилась в легкой промышленности, что подтверждается результатами исследования. Российский рынок после начала санкционной войны фантастически освободился, ушли не только дорогие, но и массовые бренды, которые могла бы заместить продукция российской легкой промышленности, но ее просто некому выпускать. Поэтому останутся россияне не только без качественной импортной одежды, но и даже без таких милых сердцу россиян "семейок" и ситцевых платьев.

Проблема кадрового дефицита является одним из основных факторов, тормозящих промышленное развитие после начала боевых действий в Украине, наравне с неопределенностью, слабым рублем и снижением спроса. Люди - это ресурс, который нельзя получить за полгода. Тем более, относясь к этому "ресурсу", как к скоту, который должен удовлетворять свои физиологические потребности разве что за счет подножного корма. Тратя миллиарды на преступную войну в Украине, россия постоянно задерживает выплаты заработной платы, которая и так является мизерной. 20 000 рублей в месяц с задержками вывели работников УАЗа на забастовку. Пока что маленькую и локальную, но это только начало.

Кто работал "головой" - сбежал из страны. Кто работал "руками" - погиб или остался инвалидом-тяжеловесом. Круг замкнулся, как петля на шее российской экономики. И это все для нас, украинцев, к лучшему. Ведь не зря говорят, что то, что для украинца хорошо - для москаля смерть!