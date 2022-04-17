Судьба предателя...

Великий римский полководец Гай Юлий Цезарь когда-то сказал: «Я люблю измену, но ненавижу изменников!». Эти слова для некоторых могут быть непонятными, однако на сегодня, для Украины, это выражение актуально, как никогда.
За годы советской оккупации на ложных исторических фактах и ценностях воспитывались целые поколения украинцев, в том числе и военных. Некоторые из них всю свою жизнь считали себя советскими солдатами и офицерами и откровенно не понимали, что у них на форме делает сине-желтое знамя. Они годами глушили в себе ненависть ко всему украинскому, постепенно заражая этой чумой окружающих. Они спали и видели светлый момент единения «двух братских народов» и уничтожения украинской идентичности.
Это была раковая опухоль нашего народа, которая, при отсутствии терапии от тогдашней власти, прогрессировала безумными темпами, и уже нуждалась в срочной операции.
2014 год стал болезненным, но неизбежным и необходимым моментом. Моментом очищения Украины от латентных врагов. От тех, кто годами ждал случая ударить в спину и наконец-то дождался.
Во время аннексии Крыма из 13 468 солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины, которые приносили присягу украинскому народу - 9478 перешли на сторону врага. Более половины тех, кто должен был защищать Крым, сами сдали его без боя. И сейчас эти «люди» пришли с оружием в свой бывший дом, и с особым ядовитым удовольствием воплощают свои давние мечты в реальность.
Но судьба не любит предателей и обычно те, кто за 30 серебряников продает свою душу, не имеют будущего.
Так сегодня отправился на концерт к Кобзону один из таких людей, командир большого десантного корабля "Саратов" Владимир Хромченков. До 2014 года он проходил службу в Военно-морских силах Украины. Являлся капитаном 3 ранга и командиром воинской части А0199. Командовал десантным кораблем "Кировоград", базировавшийся в Южной военно-морской базе Украины Донузлав. Во время аннексии Крыма изменил Украине и перешел на сторону россии, где с 2018 года был назначен командиром корабля «Саратов». Этот корабль был уничтожен 24 марта в бердянском порту нашей Точкой-У, а капитан-коллаборант получил тяжелые ранения, от которых в конце концов умер.
Украина не терпит изменников и она не устает это доказывать. Как полковник Тарас Бульба, она исправляет ошибки прошлого, заставляя своих сыновей искупить свою вину кровью. И это касается не только людей.
Известный каждому Украинцу ракетный крейсер, флагман черноморского флота российской федерации «Москва» также имел украинские корни. Он был спущен на воду судостроительным заводом имени 61 коммунара в Николаеве. В том же Николаеве, который регулярно обстреливают ракетами российские мерзавцы. В том же Николаеве, который стал врагу поперек горла, сорвав его наступательные планы на юге Украины.
Николаев выстоял, а «Москва» пошла ко дну, забрав с собой сотни оккупантов. Среди которых, кстати, было немало бывших военнослужащих украинских вооруженных сил, избравших унизительно служить московским палачам вместо славы украинского войска.
Так что друзья, да, измена – это больно. Да, нам досадно терять тех, кто должен стоять бок о бок с нами в бою. Однако, когда нас покидают предатели, наши ряды становятся крепче. А враг становится слабее, ведь те, кто изменил раз – могут предать еще. Если выживут…
За годы советской оккупации на ложных исторических фактах и ценностях воспитывались целые поколения украинцев, в том числе и военных. Некоторые из них всю свою жизнь считали себя советскими солдатами и офицерами и откровенно не понимали, что у них на форме делает сине-желтое знамя. Они годами глушили в себе ненависть ко всему украинскому, постепенно заражая этой чумой окружающих. Они спали и видели светлый момент единения «двух братских народов» и уничтожения украинской идентичности.
Это была раковая опухоль нашего народа, которая, при отсутствии терапии от тогдашней власти, прогрессировала безумными темпами, и уже нуждалась в срочной операции.
2014 год стал болезненным, но неизбежным и необходимым моментом. Моментом очищения Украины от латентных врагов. От тех, кто годами ждал случая ударить в спину и наконец-то дождался.
Во время аннексии Крыма из 13 468 солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины, которые приносили присягу украинскому народу - 9478 перешли на сторону врага. Более половины тех, кто должен был защищать Крым, сами сдали его без боя. И сейчас эти «люди» пришли с оружием в свой бывший дом, и с особым ядовитым удовольствием воплощают свои давние мечты в реальность.
Но судьба не любит предателей и обычно те, кто за 30 серебряников продает свою душу, не имеют будущего.
Так сегодня отправился на концерт к Кобзону один из таких людей, командир большого десантного корабля "Саратов" Владимир Хромченков. До 2014 года он проходил службу в Военно-морских силах Украины. Являлся капитаном 3 ранга и командиром воинской части А0199. Командовал десантным кораблем "Кировоград", базировавшийся в Южной военно-морской базе Украины Донузлав. Во время аннексии Крыма изменил Украине и перешел на сторону россии, где с 2018 года был назначен командиром корабля «Саратов». Этот корабль был уничтожен 24 марта в бердянском порту нашей Точкой-У, а капитан-коллаборант получил тяжелые ранения, от которых в конце концов умер.
Украина не терпит изменников и она не устает это доказывать. Как полковник Тарас Бульба, она исправляет ошибки прошлого, заставляя своих сыновей искупить свою вину кровью. И это касается не только людей.
Известный каждому Украинцу ракетный крейсер, флагман черноморского флота российской федерации «Москва» также имел украинские корни. Он был спущен на воду судостроительным заводом имени 61 коммунара в Николаеве. В том же Николаеве, который регулярно обстреливают ракетами российские мерзавцы. В том же Николаеве, который стал врагу поперек горла, сорвав его наступательные планы на юге Украины.
Николаев выстоял, а «Москва» пошла ко дну, забрав с собой сотни оккупантов. Среди которых, кстати, было немало бывших военнослужащих украинских вооруженных сил, избравших унизительно служить московским палачам вместо славы украинского войска.
Так что друзья, да, измена – это больно. Да, нам досадно терять тех, кто должен стоять бок о бок с нами в бою. Однако, когда нас покидают предатели, наши ряды становятся крепче. А враг становится слабее, ведь те, кто изменил раз – могут предать еще. Если выживут…
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии