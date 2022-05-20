Страшные последствия войны

17:42 20 мая Киев, Украина





К сожалению, безумная агрессия кремля имеет последствия не только для разрушенных дотла украинских городов и поселков. Украина – это только «передний край», на котором в смертельном поединке сошлись Мир и Тьма, Добро и Зло. От Украины сейчас напрямую зависит дальнейшая жизнь и развитие сотни миллионов жителей планеты Земля.



Украина является вторым по значимости экспортером зерна на планете. Но сейчас не может выполнять свои функции из-за российского нашествия и блокады портов. Только в порту Одесса заблокировано 25 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая, поскольку порты заблокированы флотом оккупантов. Этим зерном можно было кормить 300 миллионов человек в течение года.



Накануне, глава В последнем номере всемирно известного журнала The Economist размещена статья, посвященная возможным последствиям преступной войны, начатой путинской россией против Украины. Она имеет красноречивое название «The coming food catastrophe», то есть «Будущая продовольственная катастрофа». И это не литературное преувеличение.К сожалению, безумная агрессия кремля имеет последствия не только для разрушенных дотла украинских городов и поселков. Украина – это только «передний край», на котором в смертельном поединке сошлись Мир и Тьма, Добро и Зло. От Украины сейчас напрямую зависит дальнейшая жизнь и развитие сотни миллионов жителей планеты Земля.Украина является вторым по значимости экспортером зерна на планете. Но сейчас не может выполнять свои функции из-за российского нашествия и блокады портов. Только в порту Одесса заблокировано 25 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая, поскольку порты заблокированы флотом оккупантов. Этим зерном можно было кормить 300 миллионов человек в течение года.Накануне, глава ООН по продовольствию Дэвид Бизли обратился к путину со словами: «Если у вас хоть немного есть сердце, пожалуйста, откройте эти порты». В ответ на обращение москва ответила, что санкции в отношении россии придется пересмотреть, если она прислушается к призыву ООН открыть доступ к украинским портам Черного моря для экспорта зерна.





Россия уже украла из оккупированных районов Украины около 400 тысяч тонн зерна. И продолжает мародерство, чтобы потом его продать через «друзей» на мировом рынке. Но «друзей» в россии практически не осталось. Недавно Египет не принял корабль с ворованным зерном. «Благодарю Египет за отказ от российского судна с украденным в Украине зерном. Мы договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины. Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности», - написал глава Украинского МИД Кулеба в своем Twitter.



"Россия ведет свою жестокую войну не только танками, ракетами и бомбами. РФ ведет эту войну еще одним ужасным и менее громким оружием:



Она обвинила россию в том, что агрессор использует блокаду экспорта зерна из Украины как элемент ведения войны. По ее словам, это делается не только за счет блокирования украинских портов, но и из-за разрушения хранилищ, автомобильных и железных дорог и полей.



На Украине приходится около 10% поставок всей мировой пшеницы. То есть, продовольственная безопасность более полумиллиарда человек зависит от украинского зерна. Особенно тяжело придется бедным странам в засушливых регионах – на Ближнем Востоке и Северной Африке. Они импортируют более 90% всего продовольствия, а ближайшие поставщики для них – это Россия и Украина.



"Необходимо открыть эти порты как можно быстрее, потому что речь идет не только об Украине, но и о нуждающихся со всего мира, которые в этот момент находятся на грани голода", - сказал глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на экстренной встрече по вопросам продовольственной безопасности.



Из-за войны дорожают топливо для сельхозтехники, перевозки грузов по морю и суше, кредиты, удобрения и склады. Зерна не хватает ни людям, ни животным, поэтому растут цены и на мясо и другие продукты. Мир только начал отходить от ковида и прошлогодней засухи, поэтому цены на продовольствие и до войны были рекордными. Теперь они взлетели к уровням, невиданным последние 32 года, - только за март почти на 13%, а за год - с марта 2021 по март 2022 - на треть.



И это не предел. ООН предполагает, что дальнейший рост может составить не менее 8%, а может достичь и 22%. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир ожидают годы массового голода, если сложившаяся ситуация не будет решена в ближайшее время. «С одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает. Мы – не идиоты», - заявил по призыву ООН медведев. Ошибается карлик и алкоголик – Идиоты! А еще мерзавцы, убийцы и мародеры!Россия уже украла из оккупированных районов Украины около 400 тысяч тонн зерна. И продолжает мародерство, чтобы потом его продать через «друзей» на мировом рынке. Но «друзей» в россии практически не осталось. Недавно Египет не принял корабль с ворованным зерном. «Благодарю Египет за отказ от российского судна с украденным в Украине зерном. Мы договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины. Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности», - написал глава Украинского МИД Кулеба в своем Twitter."Россия ведет свою жестокую войну не только танками, ракетами и бомбами. РФ ведет эту войну еще одним ужасным и менее громким оружием: голодом» , - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе министерской встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Она обвинила россию в том, что агрессор использует блокаду экспорта зерна из Украины как элемент ведения войны. По ее словам, это делается не только за счет блокирования украинских портов, но и из-за разрушения хранилищ, автомобильных и железных дорог и полей.На Украине приходится около 10% поставок всей мировой пшеницы. То есть, продовольственная безопасность более полумиллиарда человек зависит от украинского зерна. Особенно тяжело придется бедным странам в засушливых регионах – на Ближнем Востоке и Северной Африке. Они импортируют более 90% всего продовольствия, а ближайшие поставщики для них – это Россия и Украина."Необходимо открыть эти порты как можно быстрее, потому что речь идет не только об Украине, но и о нуждающихся со всего мира, которые в этот момент находятся на грани голода", - сказал глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на экстренной встрече по вопросам продовольственной безопасности.Из-за войны дорожают топливо для сельхозтехники, перевозки грузов по морю и суше, кредиты, удобрения и склады. Зерна не хватает ни людям, ни животным, поэтому растут цены и на мясо и другие продукты. Мир только начал отходить от ковида и прошлогодней засухи, поэтому цены на продовольствие и до войны были рекордными. Теперь они взлетели к уровням, невиданным последние 32 года, - только за март почти на 13%, а за год - с марта 2021 по март 2022 - на треть.И это не предел. ООН предполагает, что дальнейший рост может составить не менее 8%, а может достичь и 22%. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир ожидают годы массового голода, если сложившаяся ситуация не будет решена в ближайшее время.

Но ожидать скорейшего разрешения продовольственного кризиса не стоит. Если бы речь шла о достижении договоренностей с умными людьми, угроза мирового продовольственного кризиса была бы устранена мгновенно. Но власти современной россии не подпадают под категорию «нормальности». Кремль не обращает внимания даже на состояние и проблемы собственного населения, стремительно скатывающегося к уровню «голодных нищих». Безработица, нищета и недостаточное питание стали визитными карточками современной россии. Только в марте и апреле в России зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве малого бизнеса. Так что ему проблемы населения других стран?



Помимо проблемы голода, для стран, зависимых от импорта продовольственных товаров, возникает угроза стабильности политических систем. С ростом цен на базовые продукты гуманитарный кризис и политические риски будут расти. В последний раз, когда цены были на так высоком уровне, все обернулось «Арабской весной», когда волны протестов и революций привели к изменению режимов в Ливии, Тунисе, Египте и Йемене, а также к войне в Сирии с участием России.



На этот раз кандидатами в жертву российской агрессии против Украины эксперты Всемирного банка и ЕБРР называют Турцию, Египет, Индию, Таиланд, Грузию, Армению, Южную Африку, Ливан и даже Шри-Ланку.



Единственная возможность избежать мировой продовольственной катастрофы – скорая победа Украины и завершение войны тотальной реконструкцией власти россии. Затягивание российской вооруженной агрессии приведет к гибели от голода миллионов людей со всего мира, которые и без того пережили появление первого всадника – ковидного «Мора». Кремль выпустил следующего всадника Апокалипсиса – «Войну.» За ней следует «Голод». Затем – «Смерть».



Заслуживают ли жители планеты Земля такой финал?