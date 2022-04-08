Страна-мародер

Сообщения о многочисленных фактах мародерства и ограблений со стороны российских «освободителей» появляются на протяжении всей войны. Кроме личных показаний жителей Украины, об этом говорится в перехватах телефонных разговоров российских солдат, публикуемых украинскими властями.
Там, где ступал грязный сапог оккупанта, ничего не остается. Все, что можно украсть – крадется, то, что по тем или иным причинам не может быть украдено – уничтожается.
Кафиры не гнушаются ничем. От детских игрушек к стройматериалам. Создается впечатление, что в россии нет ничего, кроме водки сомнительного качества и панталонов синего цвета Ярославской ткацкой фабрики.
Награбленное тонами отправляется на россию, где счастливые родственники военных преступников, получив «мародерские» посылки, наперебой хвастаются друг перед другом «кровавыми» подарками, которые смог прислать их родственник-мерзавец.
Только за один день в одно отделение службы доставки в Мозыре оккупанты приперли более 2 тонн награбленного на Киевщине.
Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей «трофеи» – это захваченное в бою оружие врага. У россиян «трофеи» – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.
Даже в советской и в нацистской армиях с мародерством по мере сил сражались, пусть и не всегда успешно. В русской армии его поставили на конвейер и рассматривают, вероятно, как способ дополнительной мотивации личного состава.
Масштабы мародерства российской оккупационной армии в Украине просто поражают. В соцсетях публикуют данные о том, что кафиры вывозят награбленное машинами. Из домов украинцев выносят абсолютно все – от стиральных машин до нижнего белья.
Подобные действия российских мерзавцев могут происходить только с согласия высшего руководства. И действительно, чтобы загрузить все награбленное в грузовик и затем отправить домой, нужно получить разрешение командира. То есть мародерство не только не возбраняется, но даже поощряется. Как выяснилось – на государственном уровне.
Уголовный кодекс РФ состав преступления по статье 266 «Мародерство» декриминализирован. По определению, «Мародерство» (от фр. maraudeur «грабитель», от marauder «грабить») — военное преступление, грабеж убитых и раненых на поле битвы или в результате стихийного бедствия, хищение имущества из заброшенных в чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.
И эти преступления сейчас официально разрешены в россии! О какой чести и совести вообще может идти речь, если целая страна живет по таким "законам"?
Очень хочется пожелать «освободителям», чтобы единственным трофеем, который они получат в Украине, была пуля.
И пусть потом родственники «благотворителя» достанут ее из мертвого тела своего сына, отца, брата (если будет из чего доставать), отполируют и вставят в рамочку "на память", чтобы любоваться украинским "трофеем" долгие годы.
Там, где ступал грязный сапог оккупанта, ничего не остается. Все, что можно украсть – крадется, то, что по тем или иным причинам не может быть украдено – уничтожается.
Кафиры не гнушаются ничем. От детских игрушек к стройматериалам. Создается впечатление, что в россии нет ничего, кроме водки сомнительного качества и панталонов синего цвета Ярославской ткацкой фабрики.
Награбленное тонами отправляется на россию, где счастливые родственники военных преступников, получив «мародерские» посылки, наперебой хвастаются друг перед другом «кровавыми» подарками, которые смог прислать их родственник-мерзавец.
Только за один день в одно отделение службы доставки в Мозыре оккупанты приперли более 2 тонн награбленного на Киевщине.
Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей «трофеи» – это захваченное в бою оружие врага. У россиян «трофеи» – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.
Даже в советской и в нацистской армиях с мародерством по мере сил сражались, пусть и не всегда успешно. В русской армии его поставили на конвейер и рассматривают, вероятно, как способ дополнительной мотивации личного состава.
Масштабы мародерства российской оккупационной армии в Украине просто поражают. В соцсетях публикуют данные о том, что кафиры вывозят награбленное машинами. Из домов украинцев выносят абсолютно все – от стиральных машин до нижнего белья.
Подобные действия российских мерзавцев могут происходить только с согласия высшего руководства. И действительно, чтобы загрузить все награбленное в грузовик и затем отправить домой, нужно получить разрешение командира. То есть мародерство не только не возбраняется, но даже поощряется. Как выяснилось – на государственном уровне.
Уголовный кодекс РФ состав преступления по статье 266 «Мародерство» декриминализирован. По определению, «Мародерство» (от фр. maraudeur «грабитель», от marauder «грабить») — военное преступление, грабеж убитых и раненых на поле битвы или в результате стихийного бедствия, хищение имущества из заброшенных в чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.
И эти преступления сейчас официально разрешены в россии! О какой чести и совести вообще может идти речь, если целая страна живет по таким "законам"?
Очень хочется пожелать «освободителям», чтобы единственным трофеем, который они получат в Украине, была пуля.
И пусть потом родственники «благотворителя» достанут ее из мертвого тела своего сына, отца, брата (если будет из чего доставать), отполируют и вставят в рамочку "на память", чтобы любоваться украинским "трофеем" долгие годы.
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