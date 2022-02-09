«…страна на грани завершения своей истории», - генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов

Пока кремлевская пропаганда настойчиво переворачивала факты с ног на голову, пытаясь переложить вину за обострение ситуации на границе с Украиной на саму Украину и ее Западных партнеров, Путину прилетело оттуда, откуда никто в Кремле даже не ожидал. Глава «Общероссийского офицерского собрания», которое, кстати, не признано «иностранным агентом», обвинил Путина в провоцировании войны с Украиной. Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной, в подготовке которой обвинил российские власти. Текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину и гражданам страны был недавно опубликован на сайте этой организации.

История «Общероссийского офицерского собрания» как независимого Форума офицерского корпуса России по обсуждению важнейших проблем России и ее будущего началась 22 февраля 2003 года. На мероприятии, организованном левой оппозицией и состоявшемся в московском кинотеатре «Баку», присутствовали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, Геннадий Зюганов, Виктор Илюхин. На собрании уже тогда звучали призывы отправить в отставку Владимира Путина и брать власть в свои руки. По итогу мероприятия было принято «Обращение к патриотическим силам России».

Организация объединяет в своем составе офицеров запаса и в отставке, прошедших службу в Вооруженных Силах, правоохранительных органах, специальных службах и других силовых структурах России. К работе «ЗОЗ» приобщаются действующие офицеры вооруженных сил РФ и силовых структур.

В обнародованном недавно на сайте ЗОЗ обращении, руководитель организации, Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов четко указывает на то, что именно власть России виновата в угрозе общемировой катастрофы, которой закончится возможная агрессия против Украины.

По его мнению, Кремль не ищет там врагов. Главный враг России – внутренний! И это – современная власть Кремля, которая поставила страну над бездной. «…это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет».

«…страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушения одного из элементов может привести к обрушению всей системы».

Ивашов отмечает, что «В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии со ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону».

По мнению Ивашова, аннексия Крыма 2014 года и непризнание его «российским» со стороны международного сообщества «убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и непривлекательность внутренней». И угрозы и ультиматумы здесь не помогут России. Попытки заставить силой «полюбить Россию» ни к чему положительному не приведут. Вторжение в Украину поставит под вопрос существования самой России и навсегда приведет к враждебному отношению со стороны других стран.

«Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложенная тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства».

«… руководство страны (России) понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, подкормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательную разрушение русской государственности и истребление коренного населения страны.

И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем».

В конце документа Ивашов от имени Совета «Общероссийского Офицерского Собрания» обращается к Путину с требованием прекратить преступную политику провоцирования войны и уйти в отставку.

Интересен тот факт, что в течение нескольких дней обращение к Президенту РФ от Совета «Общероссийского Офицерского Собрания» оставалось «не замеченным» СМИ России. Неудивительно. Ведь это не «откровение» Путина или Медведева о величии России и несуразности «младшего брата». Но правду не скрыть. Ведь самую правду и ничего кроме правды мы не видим в тексте обращения офицеров РФ к руководству России.

Вряд ли Путин подаст в отставку после ознакомления с текстом этого документа.

Более следует ожидать клеймения «Общероссийского офицерского собрания» как «иностранного агента», занимающегося подрывной деятельностью. А еще, возможно, в секретной лаборатории ФСБ уже начали готовить новую порцию «новичка» для «наглости» указать Режиму Путина на его место и роль в современной трагической истории РФ.