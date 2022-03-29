Страна глухих

Похоже, что стремительная инфляция в России касается не только рубля. Страну «накрыла» девальвация ума, совести, человечности. Тотальное обесценивание всех, присущих человечеству, эмоций и чувств очень ясно просматривалось на недавнем интервью Президента Украины Владимира Зеленского в реакции и вопросах его российских интервьюеров.

Владимир Зеленский в минувшее воскресенье дал большое интервью четырем российским журналистам, представителям российских СМИ из YouTube-канала «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» и изданию «Коммерсантъ».

Роскомнадзор заранее запретил публикацию, Генпрокуратура приступила к проверке. "Новая газета" не стала участвовать; на следующий день она закрылась. Коммерсант, чей журналист был среди интервьюеров, не решился на публикацию. Интервью Зеленского вышло только в "Медуге" и YouTube.

Очень точно охарактеризовал интервью Александр Рыклин, российский публицист, общественный деятель. «Этот разговор ярко осветил одно важнейшее обстоятельство – с российскими журналистами говорил представитель человеческой расы... На его фоне наши руководители вообще не воспринимаются как люди. То ли инопланетяне, то ли какая-то тупиковая ветвь развития, гримаса эволюции. С ними бессмысленно говорить о морали, этике, ценностях, принципах. Просто потому, что они «чужие»...»

Как такового, интервью не получилось. Была откровенная исповедь одного человека, одной нации, которую, исходя из бестолковой реакции журналистов и сомнительных вопросов, они даже не услышали. Если услышали – то не поняли. Возможно, даже не пытались.

У российских журналистов, которым выпала реальная честь взять интервью у Зеленского, не нашлось ни одного человеческого слова или хотя бы вопроса для настоящего, избранного народом, президента, чья страна горит в пламени войны, развязанной их самопровозглашенным «кремлевским старцем» . Ничего, кроме российской повестки, их, в сущности, вообще не интересовало.

История привычно расставила все по своим местам.

В каком-то смысле Путин и Зеленский Россия и Украина уже поменялись местами. Ну и кто теперь в роли клоуна, а кто национальный лидер? С кем осознал себя единым народом, а с кем осталась зомбированная, измученная крупноимперскими комплексами серая масса? Какое государство – морально разложилось, а какое – пионер духовного и экономического ренессанса? Ответ очевиден, но мало приемлем для России.

Из интервью видно, что Владимир Зеленский искренне обеспокоен тем, что политику войны поддерживает большое количество граждан России. Для обычного человека это нонсенс. Но в этом нет никакого секрета. Их всех покусал бешеная кремлевская крыса, им нужно срочное интенсивное лечение! К сожалению, всех уже спасти не удастся, но у многих, наверное, еще есть шанс.

Главное – как можно быстрее навсегда избавиться от источника заразы – первоисточника «путинизма мозгов».