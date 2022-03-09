Страна – изгой

Россия из некогда мощной мировой страны быстро превратилась в страну-изгнанника. Благодаря своему взбалмошному вождю, который засел в бункере и оттуда пытается «владеть всем миром», Россию, как говорится, «потащили» отовсюду. С международной политики, экономики, производства, общественной жизни. Современная Россия, как мыльный пузырь, наполнена пустотой с привкусом обреченности и болезненной ностальгии по упущенным возможностям. Лозунг «Юра, мы все прое…лы» как никогда отражает положение дел путинской России.

Последней каплей «подточившей» кремлевские башни стала открытая военная агрессия против Украины. Все. Точка. Той России уже нет и никогда не будет. Не осталось ничего, даже «балета и космических ракет». Многомиллионное гражданское общество замерло у экранов своих телевизоров, с надеждой ожидая начало трансляции «Лебединого озера». Но вместо долгожданного известия на экранах лишь очередные потоки агитационного дерьма и «скрепляющей» лжи.

Интернет в России, благодаря которому миллионы людей все же получали реальную, незаангажированную информацию, практически умер. Роскомнадзор заблокировал Facebook, Twitter и другие мировые соцсети. Соцсети Facebook и TikTok заблокировали все российские пропагандистские СМИ, в западных странах прекращены вещания российских пропагандистских ресурсов RT и "Спутник".

В самой России все СМИ оказались под жесточайшей цензурой. Им не только нельзя называть войну войной, хотя участникам «спецоперации» обещают присвоить статус «ветеранов боевых действий», и это может затронуть до 150 тысяч человек, но также запрещено писать о российском вторжении в Украину, о жертвах среди мирного населения и воровских ударах русской артиллерии и ВКС по гражданским объектам, равно как и о потерях русских войск. Можно сообщать только о жертвах среди гражданского населения марионеточных ДНР и ЛНР.

Для того, чтобы услышать правду, россиянам придется вспомнить молодость, и, несмотря на запрет, пытаться услышать «Голос Америки», Би-Би-Си, «Радио Свобода», «Немецкую волну» и другие зарубежные радиоголоса.

Россия полностью изолирована от мировых культурных и спортивных мероприятий. Возможно, по мнению рядового россиянина, это не так уж страшно. Но до 26 марта в полном объеме вступят в силу финансовые санкции, введенные Евросоюзом и США, Россия в значительной степени окажется отрезанной от мировой финансовой системы и международных платежных инструментов.

Финансовые санкции уже привели к тому, что рубль перешел в свободное падение по отношению к основным мировым валютам. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России на 1 марта 93,56 рубля за 1 доллар и 104,48 рубля за 1 евро, ни в коей мере не отражает реальности. За пределами Москвы и Петербурга банки продают валюту по гораздо более высокому курсу, вплоть до 250 рублей за доллар и 275 рублей за евро.

Для российской гражданской авиации Европа уже закрыла свое небо. Да и внутри России летать скоро станет проблемой. Западные поставщики отозвали из российского лизинга свои авиалайнеры, на которые приходится более половины авиапарка страны. Конечно, российские авиакомпании могут попытаться не возвращать самолеты и использовать их только для внутренних рейсов. Однако без поставки импортных запчастей и технического обслуживания со стороны фирм-производителей их очень сложно эксплуатировать, и все они окажутся на приколе.

Запреты на экспорт в Россию передовых технологий и ряда стратегических товаров. Запрет практически на любое взаимодействие и сотрудничество с большинством мировых стран.

Запреты повсюду… Цены взлетели на небо с одновременным возникновением дефицита ряда продовольственных и промышленных товаров. На очереди – тотальное обнищание населения России.

Безусловно, санкции не приведут к немедленному появлению хаоса в экономике. Но все происходящее полностью отбросит Россию в «доперестроечную» советскую реальность, как по уровню жизни, так и по уровню свободы.

На европейских дорогах намеренно таранят или подрезают транспортные средства с русскими номерами. Отношение к России и россиянам в Европе сейчас примерно такое же, каким было отношение к нацистской Германии и немцам после нападения на Польшу в сентябре 1939 года. В США и Канаде отношение к россиянам ничуть не лучше. И вполне заслуженно!

Собственно, именно россияне виноваты в таком отношении к ним, потому что собственноручно предоставили право управлять страной бешеной крысе, которая довела их теперь до катастрофы.