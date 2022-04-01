Страх - безотказное оружие

Для кого-то, Россия - это медведь, водка, балет, балалайка, Достоевский! Для кого-то - Путин, война, страх, терроризм. Благодаря несусветным болезненным проявлениям имперской активности Кремля, последних становится все больше. Страх! Именно страх появляется там, где когда-то возникали улыбки и заинтересованность. И этот страх небезосновательный! Три буквы, которые меняли Мир за время «холодной войны» - КГБ. Три буквы, которые сейчас влияют на привычное состояние вещей, покой и безопасность жизни практически во всем мире - ГРУ. Главное Разведывательное Управление. Которого вообще-то формально не существует ...

В 2010 году после реформы армии военная разведка стала называться Главным управлением Генштаба Минобороны. В ноябре 2010 офицеры управления, празднуя профессиональный праздник в «Крокус-сити», поднимали тосты за «светлую память ГРУ», у которого Сердюков (в то время министр обороны РФ) «украл одну букву». Но как не изменяй буквы в названии - суть от этого не изменится.

ГРУ сейчас - это та самая пресловутая «рука Москвы», которую Кремль использует несмотря ни на международное право, ни на любые цивилизационные нормы морали и здравого смысла.

С 2017 - начала 2018, несмотря на жесткую конкурентную борьбу с ФСБ, СВР и другими силовыми структурами ГРУ становится практически «Главной скрипкой» имперского Кремля. Агрессия по отношению к Украине, начало которой проходил под «курации» выходцев из ФСБ, в конце концов тоже перешла под контроль ГРУ. Доступ к неограниченному финансовому ресурсу, который появился у разведчиков при поддержке Суркова и Путина, расставил все точки над «И» в вопросе «кто главный?».

В 2018 году главной российской аббревиатурой - и внутри страны, и за ее пределами - стало ГРУ. Сотрудников разведслужбы обвиняют во взломе серверов Демократической партии США и попытке повлиять на американские выборы; в атаках на антидопинговые агентства и Международный арбитражный суд; в попытке сломать сетевые ресурсы Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах. Кроме того, эту же спецслужбу обвиняют в попытке отравить в Великобритании Сергея Скрипаля - бывшего полковника ГРУ, перевербованного британцами. Судя по всему, двое мужчин, которые приехали с этой целью в Солсбери под именами Александр Петров и Руслан Боширов, на самом деле являются сотрудниками ГРУ Александром Мышкиным и Анатолием Чепигой.

«След ГРУ», явный или косвенный, появляется практически в каждом «темном» деле, связанном с убийствами, угрозами, подкупом, махинациями, терроризмом. Структура ГРУ охватила своей «паутиной» практически весь мир.

Первое управление - разведка в Европе, второе управление - США, 3-е управление - Азия, четвёртое управление - Ближний Восток и Африка, пятое управление - оперативная разведка, шестое управление - радиотехническая разведка, 7-е управление - информационно-аналитическая служба, восьмое управление - диверсии, 12-бес - информационная война. Бессмысленные имперские амбиции пожизненного вождя не оставляют ни одно из этих управлений без работы. 24/7. Рыцари «плаща и кинжала» работают без выходных и любого отдыха. Но можно их называть «рыцарями»? Какие принципы защищают эти «рыцари»? Чьи интересы отстаивают?

История развивается по спирали.

Начав войну на Донбассе и аннексировав Крым, Кремль понял, что привлек внимание всего мира как «Страна-агрессор». Кремлевская политика - это, в первую очередь, борьба за финансовые потоки и ресурсы. Какие призрачные «национальные интересы», «защита скреп» и другие сказки лишь прикрывают болезненную жадность пожизненного вождя и его окружения. А деньги любят тишину. Негативное внимание к действиям Кремля последнему не нужно. Поэтому нужно фокус внимания перенести на другой объект. Любой ценой. Тем более, что есть в наличии такой мощный инструмент, как ГРУ, который выполняет любые задачи в любой стране мира.

С 2015-го по 2018-й городами Европы прокатилась волна террористических актов, совершенных лицами, которые были связаны с исламским миром. Простое совпадение или спецоперация по отвлечению внимания на другой объект с ужасными последствиями? Общее количество погибших более 100, раненых - около 1000.

И снова Кремль в «зоне риска».

Региональные конфликты практически взяли Россию в «кольцо». Беларусь, Молдова, Грузия, Киргизия, Нагорный Карабах ... И снова по территории Евросоюза прокатилась волна терактов. Опять совпадение? Простое совпадение, который активизирует антиисламскую риторику европейских лидеров, тем самым облегчив положение Кремля в противостоянии с Турцией на армяно-азербайджанском фронте.

Сегодня «рыцари» ГРУ отмечают свой профессиональный праздник. Без громких поздравлений и речей. Разведка, как и деньги, любит тишину. Сегодня многие «рыцари» получат высокие награды Кремля. Без маршей и тостов. Исподтишка. Сколько из тех наград будет «За Париж», «За Ниццу» и «За Вену»?