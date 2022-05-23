Статистика неадекватности

Вот чего у России не отнять - так это количество социологических исследований и статистики. В первую очередь, речь идет не о прокремлевских опросах с откровенно лживыми результатами и не о статистических данных, которые тасуются в угоду власти и практически совсем не отражают реальное положение дел в стране. Большое количество разнообразной социологии и статистики производят группы и отдельные исследователи, которые получили от Кремля «награду» в виде минюстовской приписки «иностранный агент». Именно эти данные претендуют на более или менее объективные результаты.

В самом начале правления Путина сейчас «иностранный агент» «Левада-Центр» провела социологическое исследование для выяснения уровня восприятия населением РФ деятельности Путина. Для этого респондентам предложили два вопроса. В одном спрашивалось, кому принадлежит основная заслуга в экономических успехах России, росте благосостояния ее населения. А во втором спрашивали, кто в России несет основную ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни. В далеком 2001 году 56 процентов опрошенных граждан приписали все заслуги Путину и только 22 процента считали, что ответственным за внутренние проблемы страны является лично Путин. Такое распределение сохранялось в течение всей первой и второй каденции руководителя Кремля.

Когда же в 2021 году Путин снова вернулся на «трон», россияне «ответили» достаточно быстрым ростом ответственности президента за внутренние проблемы до 51 процента. Но, вместе с тем, заслуги президента тоже отмечали около 59 процентов респондентов.

Аннексия Крыма 2014 принесла Путину рост рейтинга на 88 процентов. А заметили его личные заслуги 81 процент респондентов. Неслыханные показатели!

Примерно такой рейтинг Путин имел в 2008 году после победы в конфликте с маленькой Грузией. Но эта сомнительная победа тогда воспринималась россиянами в первую очередь как поражение Соединенных Штатов Америки. Поэтому возник миф о величии новой империи и безнаказанности поступков со стороны России, такой «большой, мощной и страшной»...

На примере конфликта с Грузией, Кремль понял запросы общества. Поэтому, когда массовые недовольства внутренней политикой и положением дел внутри РФ в 2011-2012 годах начали приближаться к критической отметке, власти Кремля охотно пошли на конфронтацию с соседней «братской» Украиной, развязав войну в Донбассе и аннексировав украинский Крым. По мнению подавляющего большинства россиян, Россия вновь обрела статус «Великой Державы». Так, около половины россиян все равно считали Путина ответственным за проблемы в стране, но тех, кто указывал на его «достижения», было гораздо больше.

На фоне откровенно негативного отношения жителей России к Западу, которое щедро подогревалось прокремлевскими СМИ, рост рейтинга Путина был абсолютно пропорциональным. Но ситуация в корне изменилась в 2018 году после чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Россияне, «неожиданно для власти», поняли, что на Западе «тоже люди»! Такие же, как и они сами. Поэтому негативное отношение к Западному Миру начало уменьшаться. «Полюс вины» за внутренние проблемы в стране начал смещаться в сторону реального «виновника».

Надежды Кремля на «дружбу» с президентом Трампом себя не оправдали. Россия так и не стала «править Миром» вместе с США. «Масла в огонь» подлила еще и пенсионная реформа, ответственность за негативные для населения последствия которой все же легла на Путина. Поэтому доля сторонников «пожизненного» существенно упала и сравнялась с количеством тех, кто возлагает ответственность за проблемы на президента России.

Ставки Кремля в очередной раз оказались «битые». Иллюзия «Большой Страны» развеялась. Захватнические действия по аннексии Крыма и война в Донбассе принесли РФ только боль, смерти и экономические потери. Басня о том, что во внутренних проблемах России виновником является коллективный Запад, уже полностью себя исчерпала и надоела простым людям.

Общество устало от властной антизападной риторики и политики. Как показал очередной июльский опрос «иностранного агента» «Левада-Центр», свое отношение к Западу теперь считают положительным более трети опрошенных россиян. Практически «Северокорейский» путь развития, избранный Кремлем, не воспринимает подавляющее большинство жителей РФ. Поэтому падение рейтингов Путина, когда рейтинг «рулевого» стал существенно ниже уровня его ответственности за стремительное падение страны в экономическую и социальную пропасть - вполне ожидаемый результат его бессмысленно-бездарного правления. Россиянам надоели «мифы». Россия ждет реальных демократических перемен к лучшему, понимая, что с нынешней властью это совершенно невозможно.

Выводы очевидны...