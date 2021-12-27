Сребреница

Официальный представитель России, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил на днях, что на Донбассе существует риск повторения трагедии в Сребренице. И что Россия не может этого допустить ...

Кремль идет на любую ложь, пытаясь выставить себя в глазах собственного народа и международного сообщества в образе борца за справедливость и мир во всем мире. Глашатаи Кремля настолько привыкли врать, что уже сами не понимают, о чем и как они говорят. Но то, что сказал Песков - это даже не ложь, это полная нелепость больного человека.

11 июля 1995 подразделения боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича в результате наступательной военной операции захватили Сребреницу, которая входила в "зону безопасности" ООН. Голландские миротворцы, вместо того, чтобы дать отпор боснийским сербам, вступили с ними в переговоры. Младич пообещал безопасность всему населению Сребреницы, но отделил всех мужчин в возрасте от 12 до 65 лет, в общей сложности более чем восемь тысяч человек. Женщинам, детям и старикам сербы предложили срочно эвакуироваться под сопровождением голландских миротворцев. Голландцы приняли предложение Младича и оставили защищаемый решением СБ ООН "анклав безопасности", сопровождая огромную колонну мусульманских женщин, детей и стариков. Но, как только "голубые каски" вместе с колонной пошли, все мужское население Сребреницы, а это 8 тыс. человек, были расстреляны.

После ликвидации боснийских мусульман в Сребренице, армия генерала Младича атаковала еще один анклав под защитой ООН - населенный пункт Жепу, где находились 10 тыс. Боснийских мусульман и хорватов. Защищали Жепу украинские миротворцы. Всего 79 украинских военных, окруженных многотысячной армией боснийских сербов, в отличие от голландцев, украинцы решительно отказались оставить мужчин анклава, на чем снова настаивал Младич. Несмотря на угрозы взятия Жепы штурмом, украинцы остались на позициях. Тогда генерал Младич пошел на компромисс и позволил вывезти из Жепы все мирное население, включая 4 тыс. мужчин, которых украинцы спасли от верной гибели.

Власти Республики Сербской в 2003 году признали ответственность за убийства мусульман, а в 2019 году парламент Сербии осудил резню в Сребренице, но отказался признавать ее геноцидом. В 2015 году Великобритания весла в СБ ООН проект резолюции по Сребренице, признает резню актом геноцида, но Россия ветировал этот документ. А когда в 2017 году Международный трибунал вынес приговор генералу Ратко Младичу, чьи солдаты совершали убийства, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что он «является продолжением политизированной и предвзятой линии, сначала доминировала в работе Международного трибунала по бывшей Югославии». Более того, РФ также выступила с инициативой отпустить генерала Младича из тюрьмы доживать свой век в России, так как он болен, однако Гаагский трибунал отказал.

Что имел в виду Песков, проводя параллель между Сребреницей и Донбассом непонятно пожалуй и самому Пескову. Ведь всем известно, что именно Москва оказывала всяческую поддержку боснийским сербам во время войны в Боснии. Именно в их армии воевал русский добровольческий батальон, бойцы которого совершили массу военных преступлений. Понимает Песков то, что именно эти подразделения россиян вместе с армией Младича атаковали окруженную Сребреницу и, не исключено, что тоже участвовали в массовых расстрелах боснийских мусульман ?! Знает Песков, что на той войне «взошла звезда» Стрелкова / Гиркина, который пользовался бы каким уважением среди российских добровольцев? В тот же Стрелкова, офицера ФСБ, который принимал активное участие в оккупации Крыма, а затем оставил кровавый след на Донбассе, будучи "министром обороны" не признанной ДНР.

Россиянам нужно бояться не украинский, которые в своей истории не раз сами страдали от массовых убийств и геноцида, при этом спасая другие народы. Настоящая угроза для россиян - это собственная кремлевская власть. Власть, которую не интересует вообще ничего, кроме собственных имперских амбиций. Власть, которая ни во что не ставит собственный народ. Власть, которая рождает таких нелюдей, как яркий представитель "русского мира" Гиркин. Власть, которая своими действиями несет другим странам смерть, горе и слезы.