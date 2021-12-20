Настоящие друзья, или "подарок" Кремля для братской Беларуси

21:37 29 Июль Киев, Украина

Похоже, что события в самой России и при участии России в других странах начинают стремительно набирать обороты. И эти обороты, это движение направлено далеко не на стабилизацию ситуации и на выход из кризисов. Именно кризисов, во множественном числе. Ибо к экономическому кризису сначала присоединился кризис пандемический, затем социальный и завершает этот набор – кризис имперских надежд и прихотей Кремля. Хабаровск не унимается, протесты распространяются, настроения становятся все более радикальными. Официальная Москва понимает, что теряет рычаги влияния не только на внешнем политическом плане, но и на внутреннем, и похоже уже готова идти на крайние меры.

Последним доводом королей всегда были пушки. И вот такие российские «пушки» появились сегодня ночью под Минском, в такой «братской» России Беларуси. Знаменитые бойцы подразделения Вагнера посетили санаторий «Белорусочка», где и были задержаны спецназом КГБ Беларуси. Посетили «на отдых» перед выборами в чужой стране. Посетили с тяжеленными чемоданами, в которых видимо привезли подарки и сувениры местным. Более 200 «мастеров убийства», для которых «наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо» не просто слова, а лозунг, выбитый на шевроне, по данным спецслужб Беларуси «заехали» на территорию страны. 33 из них задержаны. Остальные – в розыске. Братский привет белорусам от Кремля ...

Причина их прибытия в Беларусь, по данным правоохранителей, дестабилизация ситуации в стране в период избирательной кампании. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране хотят устроить революцию. Соответствующее заявление он сделал перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа. Белорусский лидер также предупреждал об угрозе сценария «иностранных кукловодов».

Официальный Кремль как всегда разводит руками, «я не я и хата не моя». А как иначе?! Именно для таких «неофициальных» вмешательств Москва и удерживает на полном обеспечении своих «псов войны». Только Захар Прилепин, лидер партии «За правду», видимо немного ошибся и подвел кураторов из Кремля, узнав среди задержанных боевиков своих бывших подчиненных из батальона наемников в ДНР, который он возглавлял. А может и не ошибся и это тоже является частью «кровавой игры» Кремля?

Как говорил Попандопуло, «чует мое сердце, что мы стоим накануне грандиозного шухера». Приближаются события, которые могут в корне изменить Евразийский или даже мировой «табель о рангах». Судороги имперского монстра полностью затронут многие другие страны. Людей, которые ни в чем не виноваты и ни к чему плохому не причастны. Как говорят «лес рубят – щепки летят». Заслуживаем ли мы быть простыми «щепками»?!