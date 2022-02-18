Справедливость как статистическая погрешность

Президент РФ Путин убежден, что судебная система в России не является "бездушной машиной" и "постоянно совершенствуется". «Судебная система в любой стране – это огромный механизм. Но в России это не бездушная машина. И, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководством Верховного суда, судьями на местах, судейские советы постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше», — сказал президент на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Куда уж дальше совершенствовать?

Обвинительных приговоров в судебной системе тоталитарной России более 99%. Презумпция девственности? Нет, не слышали…

Согласно общедоступным открытым данным, количество оправдательных приговоров в России ежегодно не превышает 1%. Как сообщала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще в 2018 году их доля составила лишь 0,25% от общего количества вынесенных российскими судами решений. Омбудсмен отмечала, что каждое третье обращение к ней посвящено необоснованности судебных вердиктов.

По 2020 году уже есть чёткая статистика: русские суды вынесли 1931 оправдательный приговор против 562 906 обвинительных. Таким образом доля оправдательных приговоров составляет 0,34%. Вероятно, и по итогам 2021 года будет практически похожая цифра.

По этой страшной статистике современные российские суды уже приблизились к так называемым «трешкам», развернувшим свою деятельность 30 июля 1937 года после выхода приказа НКВД №00447 о репрессировании «антисоветских элементов». Именно в те времена «кремлевского террора» процент оправдательных приговоров, вынесенных репрессивным органом, был очень мал – 0,03%.

Никогда в другие, даже бурные годы советской истории, такого «судопроизводства» больше не было.

1936 народными судами было вынесено 10,9% оправдательных приговоров. Даже военные трибуналы в годы Великой Отечественной войны выносили 7% оправдательных приговоров. 7% во время войны и 0,34% в мирной и спокойной современной России.

Куда еще собирается усовершенствовать «машину для наказания» Путин? До отметки виноват в паспорте рядом со счастливым российским гражданством? Или к бирке с аналогичной надписью на младенце в роддоме?

И все к этому идет. Недавняя история с обвинением подростка из Канска Никиты Уварова по делу о терроризме, которому, в конце концов, было присуждено 5 лет колонии за то, что хотел взорвать здание ФСБ в игре Minecraft, расставило все точки в вопросах о том, действительно ли «российский суд самый справедливый суд в мире».

Если коротко, три 14-летних российских мальчика расклеивали своим городом листовки против существующей власти. В частности, там было сказано «Вы жируете – мы попрошайничаем». Двух парней отправили в сизо, одного – под домашний арест. Кроме того, выяснилось, что в компьютерной игре Minecraft они хотели построить и взорвать здание ФСБ. В компьютерной игре! За это ребятам было предъявлено обвинение в террористической деятельности.

Уваров сел на 5, Михайленко и Андрееву «за активную помощь следствию» назначили условные сроки – 3 и 4 года соответственно. Подросткам инкриминировалась сначала еще статья об участии в террористическом сообществе, но дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством", - сказал Никита Уваров. «Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оклеветал. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, знающими о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стесняться. Я никого не собирался взрывать».

Еще раз: «за попытку взорвать «компьютерную» Лубянку в компьютерной игре»!

После оглашения приговора в соцсетях появился комментарий неизвестного: «Если за взрыв Лубянки в «Minecraft» парню собираются дать 9 лет (сначала прокуратура требовала именно такой срок наказания), то сколько дадут. Поэтому Крузу за взрыв Кремля в фильме «Миссия невыполнима »?!

Куда дальше развивать правосудие?

Уже даже не вызывает недоумение открытие в РФ очередного дела на татуировку рэпера Моргенштерна. Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, с обеих сторон татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, ПОХОЖУ НА КОНОПЛЮ!

ВИНОВЕН АВТОМАТИЧЕСКИ!