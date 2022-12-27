Спасти хомяка или обзор русских маразмов ч.1

Читая новостную ленту, часто встречаешь проявления такого путинско-российского маразма, что уже даже смеяться силы не хватает. Да и грешно смеяться над больными. Но лживая чушь пропагандистов и других путинистов иногда приобретает такие причудливые формы, что заслуживает не только очередного усиления лечения хронической болезни мозгов, но и увековечения во Всемирной книге маразмов.

Оказывается, что сборная Аргентины победила на Чемпионате Мира по футболу в Катаре потому, что больше других стран использовала российскую вакцину «Спутник»! По мнению экспертов РФПИ (российского фонда прямых инвестиций) именно этот фактор помог команде Месси завоевать почетный трофей! По этой логике, именно отстранение сборной агрессора от стыковых матчей за выход в финал ЧМ в Катаре из-за путинской агрессии против Украины помешало команде аквафреша получить почетный футбольный трофей. Интересно, Месси согласился бы с таким бредом?

А в русском иркутске москалей задавила лягушка за то, что они не в состоянии произнести слово «паляница». Поэтому украинских «шпионов и диверсантов» будут вычислять с помощью слов «Башкортостан» и «Сыктывкар». Учитывая, что для большинства россиян «Башкортостан» является абракадаброй и применяется для определения степени опьянения, которое является отличительной чертой большинства россиян, то прогнозируемое количество выявленных «украинских диверсантов» стремительно приближается к половине населения россии!

Неловко становится, когда читаешь заявление псковских коммунистов о том, что они обвиняют PornHub в умышленном режиссировании порно-видео на своем сайте таким образом, что женские/пассивные роли исполняют россиянки или россияне, я мужские/активные – украинцы или афроамериканцы. «Во всех сюжетах они – нас, а не мы – их»! Интересно, что пассивные коммунисты россии обижаются именно на то, к чему уже должны были бы привыкнуть в своей собственной «скрепной» стране, где путинская власть «имеет» народ любым способом и когда пожелает.

Удивительно, что псковские коммунисты забыли об индейцах. Ведь в программе «Место встречи» на НТВ политический деятель Борис Надеждин заявил: «Веками англосаксы притесняли индейцев. А индейцы – это наши россияне. Они пришли из России туда. Спросите великого русского антрополога Дробышевского. Индейцы – это мы россияне! Они из России пришли...»

Боброедка «всея движении» Симоньян на канале RT пробила очередное дно, «выдав на гора» агитационное видео, в котором «голодные и окоченелые» европейцы доили на Рождество 2023 года хомячка, которого подарили собственному ребенку в 2021 году. Бред агит-дивы видимо базируется на собственных воспоминаниях о бобрах, но лекарства нужно принимать регулярно, потому что болезнь только обостряется ... Ждем нового «шедевра из больницы», в котором «бандеровцы украсят свой праздничный стол холодцем из свинособак и запеченными ушами москалей «а ля рус».

Мордорский телеканал "Звезда" на неделе демонстрировал кадры рабочей поездки Сергея Шойгу в Ижевск. Все было бы ничего. Но «создатели» так трогательно залепили наклейкой «Калашников» название японского токарного станка DMG CTX ALPHA 300, что это поставило под сомнение способность россии к импортозамещению, а сине-желтая изоляционная лента, которой была произведена эта «россизация» станка, вообще напоминала под ценностям агрессора к репарациям.

«Мы будем гордиться храбрым поступком нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы», — у Саратові поховали засудженого за подвійне вбивство ув'язненого, який загинув на війні. Співчуття рідним померлого Бориса Боцманова висловив губернатор Бусаргін. За його словами, зек показав приклад «исключительной смелости и отваги». И уже не в первое… «Херой» Боцманов в 2018 году получил 19 лет тюрьмы за убийство двух человек – женщины и мужчины в поселке Красный Текстильщик. После убийства Боцманов исчез, выбросив вещи убитых и нож в лесополосе.

Ничего удивительного: какая страна – такие и «герои». Какая власть – такова и пропаганда. Каково общее состояние психики нации – таковы и маразмы…