Спасибо деду ...

Всегда богатой была Россия на сказки и сказочников. Если бы за сказочные истории награждали Нобелевской премией, то первые позиции списка награжденных полностью занимали бы политики и функционеры Кремля, а Россия была бы самой богатой страной мира. Вот и недавно уверенный шаг к победе за звание «сказочник года» сделал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

«В российской армии совсем не осталось понятий «дедовщина» и «казарменное хулиганство», заявил заместитель министра, выступая в ходе круглого стола на форуме «Армия-2020». Вот так, и не меньше. "Не осталось"!

С такой «сказкой» не согласны правозащитники и члены общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей». В последнее время действительно сократилось количество обращений к правозащитным организациям со стороны военнослужащих, которые «на себе» получили подтверждение отсутствия «дедовщины». Но это связано не столько с уменьшением проявлений таких отношений, как с тотальной дискредитацией правозащитного движения со стороны провластных силовых структур. Примеры, когда в пенитенциарной службе РФ под видом правозащитников работали следственные органы и провокаторы различных структур, широко обсуждались в более или менее «независимых» СМИ месяц назад. Такая же ситуация и в ВС России. Тех, кто обращался за помощью быстро находило и карало «солдатское правосудие». Поэтому и количество обращений, по официальной статистике, уменьшилось. Солдаты просто боятся сообщать близким и правозащитникам о конфликте с сослуживцами или не хотят делиться своими унижениями с родителями и друзьями. Казалось бы, можно пожаловаться офицерам, но и с ними тоже не все так просто. Достаточно вспомнить случай с рядовым ВС России Шамсутдинов, какой именно офицеров и контрактников обвинял в том, что его «довели до крайней точки» - массового убийства 25 октября в воинской части №14258 в Забайкалье. Тогда погибли восемь и были ранены двое солдат.

«Дедовщина» никуда не делась. Проблема осложняется еще и принятыми в марте 2019 правками к закону «О статусе военнослужащих», которые запретили военнослужащим срочной службы ВС России пользоваться смартфонами на территории воинских частей, помогло бы собирать доказательства преступлений. Нередко записи с видеокамер на мобильных устройствах, которые присылали военнослужащие, позволяли раскрывать преступления. Это, конечно, не означает, что телефонов в армии совсем нет, но ими пользуются уже нелегально, как в тюрьмах. Так можно в таких условиях говорить об искоренении «зла»?

Еще в середине ноября прошлого года заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил в Совете Федерации о росте преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных. Опросы в социальной сети «ВКонтакте» показало, что 443 человека из 1018 ответивших на вопрос, сталкивались с дедовщиной. Неуставные отношения в армии не подтвердили всего 213 человек. В «Одноклассниках» с 237 проголосовавших 173 заявили, что дедовщина есть и никуда не делась!

Как считает юрист «Солдатских матерей Петербурга» Александр Перепечатка, официальная статистика приговоров по случаям насилия в ВС не отражает полную картину, так как в России «большое количество преступности латентной, не фиксируется в отчетах». «Чаще всего военнослужащего могут побить, но он об этом никому не скажет, а если и скажет, то часть решит дело замять своими силами, без передачи дела в военную прокуратуру или в военное следственное управление», - отметил он.

Вот такое получается «полное отсутствие» ...

Очень странно, что в «дедовщине» в ВС России, последняя до сих пор не нашла «Украинский след». Какая-то не совсем полноценная вышла сказка! Как же так! В других сказках - о коронавирусе, о Бейруте, о Беларуси, даже о Хабаровске - он есть, а здесь - нет ... Ну, ничего. Кремлевские «сказочники» еще не раз дадут нам возможность окунуться в сказочный мир «лжи и «настоящих» фейковых новостей»!