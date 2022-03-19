Спартанцы ХХІ века

Даже по самым оптимистичным прогнозам Западных военных экспертов, Украина имела шанс сдерживать российское вооруженное нашествие в течение 3, максимум 4 дней. И все… Предсказывали, что армия завоевателя пройдет по парадному маршу по Крещатику и начнется новая эра русского мирового господства.

Прошло семь раз по три дня. Российская армия, битая и в хвост и в гриву, остановлена защитниками Украины в самом начале своего «победного пути». Угроза полного уничтожения «непобедимой» еще никогда не была столь реальна.

Миролюбивая, веселая и немного угловатая украинская нация оказалась настоящим хищником, выпустившим страшные когти и рвущие на куски противника, намного превосходящего его размерами. Размерами, но не волей!

В одной из песен Андрея Макаревича есть очень хорошие строчки: «Должен кончиться любой бой, Победит, сомнения нет, свет». Так и будет! Мы обязательно победим. Ведь именно Украина и украинцы – это Свет! И у Тьмы просто нет шансов.

Кончится война. Украина расцветет красками счастливой мирной жизни, добытой огромной ценой крови, боли и страданий. Ценой смертей лучших своих сыновей, не раздумывая, отдали свою жизнь за Свободу и Правду. Ценой смертей ни в чем не должно мирных граждан, стариков, детишек.

Страшной ценой…

О Нашей Победе будут писать стихи и петь песни. Снимать фильмы с мировыми звездами в главных ролях. В честь Нашей Победы будут называться площади в столицах мировых держав.

И на этих площадях будут стоять величественные памятники Победителям – простым Украинцам, одолевшим Мировое Зло.

Раны заживут – память останется. Навечно!

И еще останется загадка, от которой сейчас у Путина сводит судорогой дряхлое старческое тельце. Как? Как такая спокойная и миролюбивая Украина, которая в 2014 году без всякого выстрела «отдала» целый полуостров, смогла дать отпор в 2022 году? За счет чего? Что имеет украинская нация такого, чего, как выяснилось, не было у оккупанта?!

Ответ на этот вопрос очень прост и он на поверхности. Это только для Кремля загадка, потому что Путин и Ко и слов таких не знают! "Воля и Правда"! Правда в виде широких украинских полей и величественных рек, цветущих вишневых садов, где прячутся приветливые избушки. Детский смех и улыбка любимого человека. Старушки матери и отца, которые благословили своих детей в защиту Правды от Кривды.

И еще лютая ненависть к врагу, посягнувшему на самое главное для каждого украинца! На его свободу!

Без которой не бывает Казачьего Рода!