Сон длиной в эпоху

Знаете, чего водители боятся больше всего? Уснуть за рулем! Сладкий сон становится страшной трагедией для его семьи, родных, других участников дорожного движения, случайных жертв. Только водитель, который засыпает за рулем, без боли и ужаса, не осознавая того, что он натворил, уходит в другие миры. Когда засыпает машинист поезда жертвами могут стать сотни людей. Когда «засыпает» руководитель огромной страны, тем более, когда он в сомнамбулическом состоянии начинает бездумно вертеть руль и хаотично давить на педали, под угрозой оказываются миллионы, десятки миллионов людей!

С Путина очень плохой водитель!

Он и по молодости не очень умело управлял, безжалостно давя окружающих, а дожив до 68 лет совсем потерял направление движения. Должен лично он в этом - виноват! Но виноват и тот, кто зпьяна посадил его за руль. Должно его окружение, которое потакает таком управлению и стремительно несется в пропасть во главе с руководителем ...

Кстати, с окружением в России испокон веков беда! На социальную поверхность следует исключительно то, что не тонет! Апогеем такого «подъема со дна» стала революция 17-го года. Хотя и до 17-го Россия не представляла собой образец добродетели, но действовала более понятно для других участников мирового движения. Но после революции 1917 года, превратившись в Советы, она начала действовать вопреки здравому смыслу и без всякого учитывая последствия своих поступков.

Где взяться том здравому смыслу, если Россия практически полностью лишилась умных людей в Кремле и его «кабинетных сателлитах». Путин окружил себя не профессионалами, а «нужными» людьми. Даже за состояние критических инфраструктур отвечают не настоящие специалисты, а те, кто бездумно выполняет распоряжения и не задает лишних вопросов. Такой подбор кадров угрожает не только способности страны на экономическом и политическом пространстве, но и самой жизни собственных граждан.

Ярким примером такой безответственности и непрофессионализма стала гибель российской подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. Погибли 118 подводников. В девятом отсеке собрались 23 человека, которые некоторое время были живы. «3 моряки несколько дней верили в помощь и свое спасение. Но ... Халатное выполнение руководством морского ведомства свои обязанности, задержка начала спасательной операции, безответственность при принятии решений. Великобритания и Норвегия изначально предложили России помощь в спасении экипажа, но приступить к работе норвежские водолазы смогли только 20 августа, через восемь дней после аварии. На следующий день норвежцам удалось раскрыть кормовой аварийно-спасательный люк подводной лодки. Но к тому времени уже было поздно - внутри "Курска" живых не было.

Во время катастрофы Путин находился в отпуске. Он «уснул за рулем». Он даже не прервал ее сразу же после того, как ему доложили об аварии, и вернулся из Сочи только через пять дней после катастрофы. В дальнейшем он не проявлял каких-то эмоций в связи с гибелью 118 человек. Но больше всего его критиковали за слова в интервью ведущему CNN Ларри Кингу: на вопрос, что случилось с подводной лодкой, Путин ответил: "Она утонула" и едва заметно улыбнулся.

Улыбнулся!

Если бы во главе ВМФ России находилась человек способен самостоятельно принимать важные решения, то 23 человека остались бы живы. И не было бы горя в их семьях и их дети не рвали бы сердце матерям, спрашивая «когда папа вернется домой»! Кто же назначил таких «умелых» руководителей на высокие должности? Возникает впечатление, что кадровые назначения в России проходят в формате «пьяной вечеринки», в алкогольном угаре. Ли алкогольном ?! Напомню, в 2018 году из российского посольства в Буэнос-Айресе изъяли почти 400 килограммов кокаина. Тогда центр «Досье» обнародовал доклад с массивом информации по кокаиновой деле в которой сообщалось, что часть аргентинского кокаина могла предназначаться для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Даже представить страшно, сколько новых законов на благо народа могло быть принято, сколько новых назначений на руководящие должности было бы утвержден, если бы наркотики дошли до адресатов.

Чего еще ждать от страны, где даже главный тренер был назначен на «трон» в состоянии предпраздничного алкогольного опьянения выжившим из ума стариком! Руководитель назначен, а страна - обречена! Страну обреченно очень давно, потому что исторически известно, что в России есть по крайней мере две беды! И с дорогами справиться гораздо легче, чем с бедой другой.