События и сравнения

Украинцы встретили Новый Год. Наверное, уже есть определенное разочарование, потому что путин до сих пор жив. Не подох((( Зимние Деды не справились с задачей миллионов тех, кто хорошо вел себя весь бурный 2022 год. Пожалуй, это не их компетенция – уничтожать мировое зло. Они же за все хорошое!) Тоже слишком либеральны, как и некоторые из наших партнеров. Ну, ничего! В этом деле точку в слишком уж долгом существовании бункерного придурка поставит ВСУ!

Практически весь день 31 декабря орки пытались испортить праздник украинцам. Сирены, ракеты, шахеды. Было все, но благодаря сноровке ПВО ВСУ россиянам так и не удалось разрушить праздничное настроение украинцев.

Было выступление президента страны. Нет, не так, ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, потому что такие настоящие, пронзительные слова мог найти только человек, который является НАСТОЯЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ НАСТОЯЩЕЙ СТРАНЫ! Даже на болотах, сравнив выступление НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА с выступом кремлевского придурка на фоне зеленого фона (тля) это маленькие зеленые (черные, оранжевые, серые) букашки, высасывающие сок из мягких частей растения, чаще всего из молодых отростков и бутонов цветка) пришли к печальному выводу о полном ничтожестве собственного кормчего.

Украина праздновала Новый Год. Россия тоже веселилась, как могла. Даже с подарками, щедро «отсыпавшими» оркам украинские Деды Морозы на украшенных гирляндами Хаймерсах. Тупоголовые решили в Макеевке отпраздновать НР на «широкую ногу», собрались большим стадом и давай по собственным телефонам тренькать всем своим орчихам и орчаткам. Собрались кучно – получили точно! Около 300 свинособак превратилось в «заливное в собственном соке».

Вообще, декабрь 2022 г. оказался рекордным по количеству утилизируемого российского мусора. 17 280 оккупантов нашли свое последнее убежище в черном полиэтилене. Работники бюро ритуальных услуг «Пандора» из краснодара, держа «нос по ветру» «удачных» для российской армии событий, мгновенно отреагировало, начав акцию «1+1=3»! Три гроба по цене двух! «Эх, налетай, подешевело!». Пожалуй, пора властям России прекратить поставки древесины в Китай. На свои «гробики» хватило бы!

Лучше бы эти 17 280 тушек власти кремля превратили в своей берлоге в пищевые наборы и хотя бы под Новый Год исправили ситуацию с нехваткой пищи в собственных депрессивных регионах. То есть – по всей России. «И грустно, и вкусно!», говорили бы русские, поедая своих сыновей, мужчин и родителей под новогоднюю речь старого диктатора! (Боже, извини, что такое уж мелю, но мерзость не заслуживает другого отношения!)

Выступление путина только начало для россиян «настоящее наслаждение» от просмотра скрепного телевидения в новогоднюю ночь. Опять же, сами россияне, мягко говоря, оторопели от той откровенной грязи и пропагандистского мусора, что щедрой рекой лилось на них с голубых экранов. Звезда на звезде и звездой погоняет! День открытых дверей в психбольнице! Уродливый петросян под аплодисменты уродливого лещенка выдал «спич», который врачи должны внести отдельным листом в его историю болезни. Такую же «толстую», как и его «юмор».

Садальский с лицом астматического бегемота. Чичерина с мимикой «синдрома отмены» тяжелых наркотических средств, автобус с рекламой крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле которыми перекрыл дорогу у здания правительства РФ в центре москвы на Новый Год. «Реклама – двигатель прогресса!». А реклама продажи наркотиков на россии сейчас как никогда актуальна и уместна. Как же без «психотропов», «химии» и «тяжелых» можно выжить в казненной на разум стране под руководством дегенератов-преступников «погребального возраста»?!

Кстати о наркотиках. Пожалуй, именно под чем-то очень «тяжелым» находился ректор мелитопольского университета, причислив в ряды студентов украденного украинского енота. На факультет информационной безопасности! НАШЕГО ЕНОТА!

(Совершенно секретно. После просмотра – уничтожить. Дорогие украинцы, можете вздохнуть с облегчением! Интеграция украинского енота-разведчика прошла удачно. Руководство украинской разведки ждет от главного сержанта «Енота» удачной работы по уничтожению информационного пространства оркостана).

Закончился 2022 год.

В самом начале 2023 года россияне тоже получили повод «вздохнуть с облегчением». Батуту-рогозину все же смогли достать из задницы занозу от украинско-французского подарка, которым «космонавта» наградили Защитники Украины во время пребывания последнего в праздничном туре по передовым тылам «непобедимой армии». Спасенный от постоянного стояния рогозин (потому что сидеть по понятным причинам не мог) решил прислать обломок из задницы Макрону с угрозами о «неизбежном возмездии». За неимением настоящих средств для угроз Запада, кремль теперь будет применять обломки «подарков» от ВСУ, которые сможет извлечь из собственных ягодиц? Утраченная для мира страна «404» пытается «напугать ежей голым задом»?!

Пока россияне таким образом развлекались на Новый Год, украинцы очень просто и спокойно отпраздновали окончание Старого и начало Нового. Украинская елка в нашей столице по оценкам международного сообщества вошла в пятерку лучших мировых городах, а сам Киев известное международное агентство Resonance выделило в рейтинге «100 лучших городов мира», как «Почетный лучший мировой город», поставив его в один ряд с Лондоном, Парижем и Нью-Йорком. Нам украинцам это приятно! Как и приятно понимать тот факт, что, невзирая на все попытки агрессора, Украина живет и будет жить. И в этом году, и в следующем, и еще сотни лет.

А россияне истерически и торопливо встретили свой последний Новый Год в составе недоимперии. И они это отлично понимают. Так, «простая россия» пока пытается закрыть глаза на «прекрасные перспективы», которые с последних дней прошлой зимы им всем «положил под елочку» бункерный диктатор. Но процесс уже носит неотвратимый характер. Современная путинская россия исчерпала себя интеллектуально, умственно и ценностно. После НАШЕЙ ПОБЕДЫ болото ожидает реформация и переформатирование. И это объективная потребность всего мирового сообщества, которое не хочет жить в мире, который отравляет само существование «помойной ямы всех возможных недостатков и пороков».