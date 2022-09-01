Собственные интересы

В кругу стран – друзей Украины, которые объединились в помощи нашей стране для победы над врагом, Турция занимает особое место. С одной стороны – сотни тонн гуманитарной помощи, боеприпасы, военная техника, бронежилеты и каски. Что говорить о Байрактарах, ставших легендой для Украины. А закрытие Босфора сделало невозможным усиление Черноморского флота рф для атаки на Украину с моря.

С другой – не все просто с турецким обществом. В Турции традиционно мощные антизападные настроения. Сейчас турки видят победы украинской армии, сопротивление простых украинцев. И эта стойкость и храбрость Украины обуславливают, что теперь симпатии явно на нашей стороне. Более 80% населения поддерживают Украину в этой войне. Но вместе с тем 48% считают, что виновны в этой войне либо НАТО, либо США. И только около 30% считают виновной россию.

И уже совсем сложно с курсом международных отношений власти Турции, являющейся единственной страной-членом НАТО, отказавшейся ввести санкции против россии. Более того, пытается заработать на этих санкциях и ограничениях так же, как на закрытии Европы для российских туристов… И следует сказать, что зарабатывает Турция очень удачно.

Отношения между россией и Турцией практически всегда имели конфликтный характер. Там, где не было открытого противостояния, как в Сирии и Кавказе, всегда была конкуренция. За влияние, контроль, за ресурсы. Поэтому углубление экономического сотрудничества между этими двумя странами за последние месяцы выглядит не как улучшение отношений, а как ситуативное партнерство, выгодное в настоящее время обеим сторонам. К сожалению, одна из этих сторон – наш ВРАГ!

Турция пытается удержать баланс между интересами Украины и коллективного Запада и россией, улучшение отношений с которой для Турции является инструментом влияния на Запад для продвижения своих интересов. «Дружба» с турками для россии – это один из способов обхода санкций.

Согласно данным Турецкого института статистики, экспорт турецких товаров в россию в июне вырос на 46% по сравнению с июнем 2021 года и на 52% по отношению к маю 2022 г. Так в июне объем экспорта из Турции составил 791 млн дол. против 519 млн дол. в мае и 273 млн. дол. в марте.

Россия вышла во главу угла в структуре импорта Турции: в январе—июне турецкий импорт из россии достиг 27,7 млрд дол. (16% всего импорта страны). Более 60% турецкого импорта из россии приходится на нефть и газ.

Такой рост напрямую связан с параллельным импортом, легализованным россией. Турция изначально была в списке транзитных стран, где можно найти почти любой товар для серого импорта и через примитивную схему поставки обойти санкционные ограничения.

Все просто – компания дистрибьютор должна быть зарегистрирована в Турции и готова сотрудничать с россией. В основном это компании, в которых владелец или совладелец из россии, купивший недвижимость и получивший гражданство, поскольку чисто турецкие компании не готовы напрямую сотрудничать с россией. По разным источникам, с начала войны в Турцию переехали более тысячи компаний с российским капиталом или российскими владельцами. Поэтому проблем с такими дистрибьюторами практически нет. Затем эта компания находит необходимый товар и закупает его как турецкий и уже потом отправляет в рф.

Турецкие СМИ сообщают, что склады переполнены поступающими со всего мира транзитными товарами в россию. Эти товары отправляются в рф кораблями турецких судовладельцев и российскими грузовиками. Совокупный экспорт таких товаров в россию в первом полугодии этого года достиг максимума почти в 3 млрд долларов.

Такие «теплые» отношения россии и Турции мягко говоря смущают Украину и ее западных партнеров. Хотя посол Украины в Турции Василий Боднар и уверяет, что «если будет доказано США и ЕС, что Турция помогает россии в обходе санкций, то турецкие органы власти или компании попадут под вторичные санкции», и «ни наши международные партнеры, ни мы такой прямой помощи россии не зафиксировали», усиление экономического сотрудничества россии с Турцией ни как не идет на пользу Украине, а лишь предоставляет оккупантам дополнительные возможности во избежание экономического коллапса.

Следует также помнить, что директор турецкого производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар, заявивший о том, что планирует в будущем производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, а также беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, являются частным лицом, владельцем чисто коммерческого предприятия. И хотя без разрешения турецких властей такой проект был бы невозможен, как и сама поставка беспилотников в Украину, на первом месте у власти могут быть только коммерческие выгоды, которые не совпадают с «антипутинской» политикой западной коалиции и не совсем отвечают интересам Украины.