Смерти и террор

Череда загадочных смертей врачей Омской городской больницы, куда Алексей Навальный был срочно госпитализирован 20 августа после отравления и где проходил «лечение» до отправки за границу, наводит на определенные размышления.

Соратники Навального до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины того, что случилось с оппозиционером, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.

В начале этого года, 4 февраля, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Сергей Максимишин умер в возрасте 55 лет. Пресс-секретарь регионального минздрава Галина Назарова сообщила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

26 марта умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Алексей Навальный. На этот раз заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Официальная причина смерти 63-летнего врача - инсульт.

Ранее еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, из больницы уволился.

Только Главный врач этой больницы Александр Мураховский был повышен до должности главы министерства здравоохранения Омской области. Как известно, Мураховский запомнился общественности тем, что заявлял о том, что у Навального приступ гипогликемии, а потом не отпускал его для лечения за границу.

7 мая Мураховский пропал, выехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в селе Поспелов Большеуковського района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о том, что произошло в полицию. В воскресенье исследователи обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось. В его поисках были задействованы около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, к ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", охотинспекторы и местные жители. Но безрезультатно.

И вот, 10 мая, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым, он сам пришел в село Басла, которое находится в 15 километрах от того места, где он оставил квадроцикл.

По данным пресс-службы правительства региона, он находится в нормальном состоянии и проходит обследование в больнице Большеуковського района.

Непонятного в истории с исчезновением Мураховского очень много. Брошенный министром квадроцикл оказался почти чистым, хотя на тропах в лесу грязь. Квадроцикл будто на ровном месте в лесу оставлен, как будто его туда поставили.

Плюс дерева редки, и сверху все легко просматривается. Над такой небольшой территории вертолет бы его легко нашел. Почему он якобы передал по рации, что пойдет пешком, но не использовал права дальше? Как вообще настолько сильно отстал от друзей? Если он охотился, то почему не стрелял из ружья, чтобы привлечь внимание? Куда и зачем ехал, если был один и без ружья? Почему после трех дней в лесу вышел таким свежим?

Сразу появилась версия о том, что врач просто загулял с любовницей, а потом заблудился в «трех соснах» по-пьяни. Рассказ Мураховского о своем пребывании в лесу по мнению местных - «это явно не то, что произошло на самом деле, потому что все действия нелогичны и непохожие на то, что он вообще хотел найтись».

Но известный телеграмм канал «Генерал СВР» изложил свое мнение о том, где находился три дня Мураховский. По информации канала, за несколько дней до исчезновения Александр Мураховский (будучи в крайне «разогретом» настроения) в телефонном разговоре с коллегой (женщиной), которая пыталась предупредить его о том, что он зря щеголяет в компании коллег своим участием в истории с отравлением Алексея Навального и дает недвусмысленные намеки на то, насколько действующая власть ему обязана, ответил следующее: по тексту с распечатки телефонного разговора: «Да мне по ... уй кто и что, бл..ь, думает. Эти п ... ры мне Должны ноги мыть и воду пить. Я, б ... дь, всей этой ё ... .ой х ... не во главе с Путиным ..опу собой прикрыли. А попробуют тявкнуть, я им полный рот напихиваю, так, что зае ... .утся сглатывать. Я им НЕ Серёга (вероятно, имеется ввиду Сергей Максимишин), я перестраховался так, что они, б ... дь, ох ... еют разгребать если меня тронут. »

Распечатка этого разговора якобы быстро нашла адресата в Совете безопасности России и от Патрушева поступило распоряжение объяснить Мураховский всеми доступными способами, как себя надо вести и что можно говорить, а что нельзя. Устранять команды не было. По данным «Генерала СВР»

Мураховский был похищен и некоторое время после похищения его держали офицеры разведки. А потом, вероятно, привели к свежевырытой яме в лесу, у которой угрозами и запугиванием отравления доказали врача к состоянию глубокого стресса. Затем ему разрешили вылезти из ямы и сказали, что в этот раз «новичка» не было, что его простили, «но это в последний раз».

Мураховский был очень напуган этим спектаклем и пообещал быть в дальнейшем не делать глупостей. Тогда ему указали направление до ближайшей деревни, у которого он затем и вышел из леса.

Правдива история «Генерала СВР» пока непонятно. Подтверждений нет никаких. Кроме факта многочисленных нестыковок «официальной» истории и крайне подавленного и запуганного вида самого Мураховского во время короткого интервью после возвращения. Вряд ли взрослый уважаемый человек, врач, должна выглядеть после банального «загула» с любовницей ...