Смерть в бункере

Путин – это подлинная реинкарнация Гитлера в настоящем. Да и сама Россия по многим признакам напоминает ту Германию, которая породила Чудовище.

Берлин в 1919 проиграл Первую мировую, Москва в 1991 - Холодную войну. Как немцы, так и россияне не хотели жить по старинке — и попытались строить республику вместо империи.

Но жить по-новому не сумели. Политические кризисы, экономические потрясения, распад привычного уклада повлекли за собой разочарование в «дерьмократии» и ностальгию за сильной рукой.

Чтобы заставить Берлин своевременно платить репарации, союзники в 1920-х годах несколько раз вводили в Рейнскую зону войска — Республиканские власти могли ответить разве что «пассивным протестом», вызывая возмущение «патриотов» — как правых, так и коммунистов. Именно во время очередного обострения на Рейне Гитлер устроил пивной путч, провозгласив «свержение правительства предателей в Берлине» и став «собирателем земли Немецкой».

Распад СССР не сопровождался такими несправедливостями, особенно в отношении РФ. Но кремлевская пропаганда сделала все, чтобы сегодняшние россияне чувствовали себя такими же униженными, как и немцы 100 лет назад.

Путин получил власть тоже под лозунгами «собирателя земли», но уже российской. И если раньше на это можно было смотреть с точки зрения истории даже с одобрением или с интересом, то сегодня – только с ужасом, потому что осквернены все законы человечности.

В начале 2000-х мир больше всего боялся террористов. Недаром ранний Путин так любил говорить о «солидарности РФ в борьбе с мировым терроризмом».

А тогда, после кровавого кошмара Первой мировой, ведущие страны больше всего боялись войны. Поэтому первое заявление Гитлера для мира было речью о мире.

Гитлер первый применил классический прием гибридной войны – «тактику салями». Это когда вместо одного нормального шага гибридный солдат делает несколько меньших. Словно колбасу тоненько нарезает. Движение к цели — постепенное и не всегда заметное, что снижает остроту реакции противника.

Именно тактика гибридной войны позволила Путину, как и Гитлеру в свое время, в течение длительного времени «кружить головы» окружающим странам. Волк одел овечу кожу и крохотными шагами шел к войне, блея, как овца, какие-то чепухи для отвода внимания от своих реальных кровавых планов.

«Фюреры» обеих эпох так искренне клялись в преданности идеалам, полностью противоположным их собственным, что становилось неловко. Наглая циничная ложь практически парализовала оппонентов.

Ленин определял этот прием термином «сверхнаглость»: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».

В своей лжи Путин далеко обогнал своего «наставника»! Уверенно называть черное белым и наоборот – именно такова главная информационная российско-геббельсовская стратегия в нынешней гибридной войне.

Гитлер в марте 1935 года, готовясь полностью разрушить мирное устройство Европы, обращается с парламентской трибуны к Западу: «Национал-социалистическая Германия не хочет войны, потому что прекрасно понимает: в любой войне гибнет цвет нации... Мы и не подозреваем. завоевывать другие народы. Германии нужен мир, она стремится к нему!».

Его последователь Путин, через 79 лет после речи «кумира», в марте 2014 года, готовясь разжечь гибридную войну от Харькова до Одессы, обращается с парламентской трибуны к украинцам: «Люби друзья, не верьте тем, кто пугает вас Россией. Тем, кто кричит, что за Крымом придет черед других регионов. Россия не хочет разделения Украины, нам это не нужно».

Потомки тех, кто не смог рассмотреть угрозы миру перед второй мировой войной, не видят ее и перед третьей, которую уже развязала Россия.

Очень удивляет тот факт, что современная Германия пытается балансировать между Россией и Демократическим Западом. Кто-кто, а немцы должны были бы первыми разглядеть параллели между собственной страшной историей и сегодняшними преступлениями путинской власти. Как видят подобные параллели Польша и страны Балтии.

Европейская коллективная дипломатия пробуксовывает, как и в начале второй мировой войны. От того, как скоро власти демократических стран полностью поймут, насколько опасен Путлер для демократического Мира, зависит, какую цену заплатит Украина за их предостережения.

Нерешительность Европы середины 20 века стоила десятки миллионов жизней.

Современный демократический мир не должен допускать ошибки предков. Зло должно быть уничтожено коллективными усилиями.

Быстро и под корни!

Смерть в бункере – единственное будущее, которое должно ожидать отзеркаленного диктатора.