Смерть крысам

Интернет пространство России превратилось практически в совпадение кремлеботов, которые постятся «победные» фотографии и обмениваются друг с другом «достоверной» информацией о ходе «победной кампании». Дезинформационная машина Кремля запущена на полную мощность и старается всеми возможными и невозможными средствами сформировать у российского общества выгодную властям России точку зрения. Меседжи очень просты: «это не война, а спецоперация освободителей, которые защищают братский народ Украины от внутренней нацистской угрозы и освобождают от гнета прозападные антиукраинские власти».

Для нас, украинцев, этот тезис выглядит дикой беззастенчивой ложью. Абсурдной чепухой и бредом кремлевской пропаганды. Потому что мы живем в Украине и своими глазами видим все те преступления, которые сейчас совершают «освободители». Но для большинства россиян, которые и раньше особо не задумывались над сущностью путинизма и «демократии по-русски», такое информационное нашествие привело к формированию вполне соответствующей точки зрения.

Как гром среди ясного неба для этой части российского общества становятся трансляции реальных событий в Украине, которые прерывают вещание официальных каналов и дают подлинное освещение событий. Такие незапланированные Кремлем «включения» стали возможны благодаря объединенным усилиям украинских и европейских киберзащитников. Сюжеты, правдиво отражающие количество погибших и обезвреженных воинов из России, колонны изуродованной техники «освободителей», бесконечные преступления Кремля на территории Украины могут привести в чувство самых взбалмошных кремлеботов. Это работает. И без того подавленное состояние россиян, пытавшихся отстраниться от ПРАВДЫ в своем коконе «русского мира», становится критическим.

Неотвратимость наказания целой страны за преступления одного безумца намертво запечатлевается в мнении рядовых россиян. Будущее пугает.

Путин уже практически проиграл не только войну с Украиной. Он проиграл будущее своей стране, России. Чем больше достоверной информации будут получать россияне, тем скорее опомнится Россия и вытащит за хвост из бункера «царя-крысы», который разорил все надежды на мирную и спокойную жизнь жителей огромной части Мира.