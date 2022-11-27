Слухи и сплетни

Информационное поле войны никак не способствует улучшению нравственно-психологического состояния человека. Даже несмотря на реальные успехи наших Защитников, большинство новостей несут негатив, что объективно связано с российской агрессией и теми неурядицами (уже не говоря боль от новостей о гибели наших защитников и мирных жителей Украины!), которые уже пришли на нашу землю или могут произойти в ближайшее время.

Не зря говорят, что «ожидание смерти гораздо хуже самой смерти». Обычная Украина, «накрученная» разнообразными интервью с «экспертами» и «провидцами» отечественного и «импортного производства», пытается понять, как выжить в условиях энергетического и социального кризиса, вызванного вооруженной агрессией наглого врага.

То «надо бежать из больших городов» или даже «из Украины», то «не бойтесь, все под контролем и ничего страшного не случится». Кто-то считает, что убийственно-деструктивно-неуверенное информационное наполнение является проявлением «свободы слова», но в такой «свободе» нет ничего хорошего. Это внутренняя беда, которая дает лишь поводы для появления разнообразных слухов от «информированных источников», которые несут гражданам Украины чувство нестабильности и угрозы.

Сегодня в условиях вызовов войны, сложных трансформационных процессов, шаткой экономической ситуации формат взвешенности и осторожности относительно оперирования информацией в целом приводит состояние здоровья украинского общества. Повседневная жизнь свидетельствует, что отсутствие достоверной и однозначной информации о каком-либо чрезвычайном событии в стране повышает психологическую напряженность среди населения.

Переживания, спровоцированные частой противоположностью новостей, заставляет людей активно обсуждать с окружающими тревожные и непонятные ситуации и темы в поисках объяснений. Срабатывает механизм информационной индукции, способствующий формированию и быстрому распространению слухов.

Слухи принимают на себя информативную функцию, частично или полностью искажая первичную информацию, и тем самым дезориентируют население.

Как бы мы ни стремились к «свободе слова», но находящееся в состоянии войны с коварным врагом информационное пространство Украины – это практически такое же поле боя за будущее страны, как и поля Херсонщины или Харьковщины. Но, в отличие от настоящего поля боя, на информационных полях бывает очень трудно понять, где враг! Информационное влияние на сознание человека или целой нации гораздо сложнее применения снаряда, ракеты или пули. Он не такой очевидный и мгновенный. Но от этого он не становится менее разрушительным или, наоборот, консолидирующим свободу, стремление и усилия украинцев.

Поэтому сейчас, в условиях жесткого противостояния на информационном фронте против агрессии кремлевской агитационно-пропагандистской машины нужно максимально четко формировать государственную информационную политику не только по главным проблематикам. Настоящие украинцы и так понимают, кто начал эту кровавую войну и с какой целью. Любые заявления официальных публичных лиц государства должны нести исчерпывающую достоверную информацию и не должны включать даже намеков на возможность противоположных трактовок по всем направлениям жизни Украины.

Взвешенность, единодушие, объективность и прозрачность заявлений властей позволит значительно снизить распространение слухов и сплетен. Тем самым исключит возможность использования врагом их негативного влияния на сознание и эмоциональное состояние украинцев.

То есть – приблизит нашу победу над врагом!