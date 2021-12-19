Слепой и незрячие, россияне не видят, что Путин психически болен

Когда Питер Брейгель старший в ХVI веке рисовал свою картину «Слепой ведет слепого», он был под впечатлением основания в 1567 году правительством Испанских Нидерландов Кровавого совета, который для сохранения государственной власти и подавления протестантского движения инициировал массовые аресты и казни.

Но он и не подозревал, что библейский сюжет картины сохранит свою актуальность и почти через 500 лет после ее написания, но уже не в Нидерландах, а в «просвещенной» и «демократической» России.

Человек, который взялся вести российское государство в светлое будущее, ослепленный ненавистью ко всему человечеству, не желает жить по законам и правилам, установленным ним на одной девятой земной суши. А граждане этого государства – просто слепцы, если держатся за своего слепого поводыря, который ведет их к пропасти ядерной войны.

Разве можно иначе, чем слепотой, объяснить тот факт, что россияне первого июля фактически проголосовали за предоставление Путину права, как минимум, еще шесть, а то и двенадцать лет находиться у власти. И при этом граждане России в упор не увидели, что за месяц до голосования Путин предоставил себе право единолично принимать решение о начале ядерной войны.

Именно так. Второго июня 2020 российский президент издал указ № 355, согласно которому государственная политика России в сфере ядерного сдерживания претерпела существенные изменения. Теперь только от одного человека, засевшего в Кремле, будет зависеть, погрузится ли мир в пучину ядерного Апокалипсиса.

Неужели «лучшие» представители русского народа, которые заседают в Государственной Думе, не поняли, что решение о единоличном использовании «красной кнопки» Путин принял, поскольку больше никому не доверяет, даже ближайшем своему окружению.

А когда человек теряет доверие ко всем? Когда он психически больной. Кстати: психическая болезнь не всегда означает, что больной бросается на всех с ножом. Бывает и так, что поведение больного ничем не отличается от поведения здорового человека. Но наступает момент, когда окружающие всплескивают руками и кричат: «А где же были наши глаза?». Вот про глаза и идет речь.

Теперь Путин может нажать красную кнопку, когда поступит «достоверная информация» о старте баллистических ракет, атакующих территории союзников России, или когда против союзников России применят другие виды оружия массового поражения. Кстати: а нельзя ли при желании отнести коронавирус к оружию массового поражения?

Однако, неплохо было бы россиянам немного полистать страницы истории.

В 1939 году СССР вел переговоры с Францией и Великобританией по созданию системы коллективной безопасности и обуздания агрессии со стороны Германии. При этом СССР выдвинул ряд условий подписания договора, в частности – предоставление коридоров для прохода войск через Польшу (Польшу об этом не спрашивали!), а также объявление Францией и Великобританией войны Германии в случае косвенной агрессии (что такое «косвенная агрессия», СССР не объяснил).

Поскольку ни Франция, ни Англия не согласились с предложениями Советского Союза, он обвинил их в срыве переговоров и подписал договор о дружбе с Германией, так называемый пакт Молотова-Риббентропа. И через две недели человечество имело самую страшную войну в ХХ веке.

Учитывая провозглашенную ядерную доктрину принцип выбора Россией союзников скорее всего будет традиционным, ленинским: кто не с нами, тот против нас. А чтоб развязать себе руки в применении ядерной силы откопали принцип «косвенной агрессии».

Но если Российская Федерация завтра подпишет договоры о дружбе и защита территорий с КНДР, Сирией или Ираном, с Приднестровьем или с ДНР и ЛНР? Что тогда ждать миру – третьей мировой?

И как-то не бросилось в глаза россиянам, что защищать территорию своих союзников от нападения их противников Россия будет атомными бомбардировками территории супостата, а «ответка» прилетит в Москву или Санкт-Петербург.

Было бы лучше, чтобы россияне прежде чем назначить Путина царем «всея Руси» отправили бы его года на два в Голландию, набираться ума-разума, посмотреть на картины Питера Брейгеля старшего. Инкогнито, конечно, как это сделал его предшественник, Петр I. В Голландии медицина лучше – глядишь, и подлечили бы.