Следуя за кораблем...

Еще несколько дней назад на улицах Еревана было в изобилии бигбордов с путиным, кремлем и надписью на двух языках, русском и армянском, "Навеки вместе". "Навеки" в лексиконе московской власти синоним "иногда, когда ты мне нужен". События в последнее воскресенье дали понять, что Армения уже не нужна россии. Нет, не так. Армения нужна путину, но без всяких усилий со своей, русской стороны. "На шару"…

Очередное обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном окончательно расставило все точки над «i». Просьбы о помощи в россии, как «Главного стратегического партнера» и ОДКБ, членами которого являются россия, беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, как всегда вызывали лишь «глубокую обеспокоенность».

"Мы просили о помощи, в частности военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", - заявил, выступая в парламенте, премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, обращение было оформлено по статье 4 устава ОДКБ, согласно которой агрессия против одной страны рассматривается как нападение на всех членов блока. Поэтому молчаливая и недейственная позиция в первую очередь россии вызвала волну негатива со стороны власти и населения Армении.

Заместитель главы МИД Паруйр Ованисян напомнил, что «у нас есть военная договоренность с рф — она наш главный военный партнер и есть определенные положения, которые мы попросили выполнить». И кремль молчит…

Пашинян, после прихода к власти в результате «Бархатной революции» 2018 года, сделал ставку на путина и терпит одно поражение за другим.

Путину сейчас совершенно не до проблем армян. Утратив в безосновательной преступной войне против Украины десятки тысяч солдат, треть танков и практически все «аналоговнетние высокоточные» ракеты, путин уже практически нечем защищать себя самого. Что уж говорить о «какой-то там Армении».

Тем более что такое ослабление российской «непобедимой» армии придает решимости Азербайджану, полностью заручившемуся поддержкой Анкары. Понимая полную несостоятельность реального вмешательства в конфликт россии на стороне Армении, Баку уверенно реализует свои территориальные претензии к соседу.

В этой ситуации совсем не удивительно, что российско-армянские «Навеки вместе» быстро уступили место «звездно-полосатому» флагу США. Удивительно, что кремль даже не угрожал армянам за такое изменение направления в сторону «главного конкурента и противника». Самолет Нэнси Пелоси без всяких препятствий добрался до Еревана, а саму Спикер Палаты представителей и делегацию конгрессменов США встретили цветами.

Спикер Палаты представителей Конгресса США прямо заявила, что ее визит с конгрессменами в Армению является свидетельством поддержки демократической и преуспевающей Армении со стороны США.

Как заявил конгрессмен Фрэнк Паллоне на брифинге в Ереване, США "понимают, что Армения является частью ОДКБ, однако США озабочены ситуацией с безопасностью Армении и пытаемся понять, чем можем помочь".

Разрешение конфликта между Азербайджаном и Арменией с помощью США, которые безусловно договорятся и с Баку и Анкарой о прекращении огня со стороны Азербайджана, станет очередным геополитическим проигрышем кремля. Отношение к диктаторскому режиму путина даже от бывших «партнеров и друзей» после начала военной агрессии против Украины коренным образом изменилось. Практически «все тайное стало явным» и даже те, кто зная помешанность кремлевского диктатора, исходя из своих собственных интересов, пытался все же оставаться в коротеньком списке «надежных партнеров кремля», сейчас сторонятся даже стоять рядом с пожилым диктатором на официальных фотографиях.

Публичное унижение путина ожиданием встречи ШОС от первых лиц стран СНГ четко указывает на то, что времена, когда путина воспринимали как мощного, хотя и помешанного, диктатора, обладателя огромной страны, которого следует уважать и бояться его гнева, ушли в прошлое. Маленький одутловатый «пиня», едва держащийся на коротеньких ножках и едва передвигающийся без посторонней поддержки, несмотря на «надутые щечки», уже полностью «сбитый летчик».

Если в «геополитическом море» есть дно, то путин уже его достиг и находится рядом со своим «непотопляемым» кораблем с таким символическим названием – «москва». То есть, для всего мира он уже последовал за ним, за четко указанным украинским Защитником направлением…