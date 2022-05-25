Сказочная вакцина или «Спутник – V» не взлетает

Несмотря на мощную кремлевскую пиар-акцию в отношении российской «супервакцины» с эффективностью более 100% и громкие заявления Кремля о начале массовой вакцинации, ситуация с производством Спутника-V начинает напоминать «плохую пьесу с несчастливым концом». Тотальная политизация Кремлем темы создания вакцины против коронавируса и крайне непрозрачное поведение власти России превратили ситуацию в некий «вакцинный» цугцванг.

С одной стороны, Спутник-V зарегистрировали первым в мире препаратом от коронавируса. Исходя из этого факта, российской власти, казалось бы, и карты в руки быстрее других стран вакцинировать своих граждан и остановить пандемию. Тем более, в такой сложной общей ситуации, в которой оказался Кремль в течение этого года. Такая победа смогла бы обеспечить положительный фон на будущий сложный год. Год, в который должны пройти совсем непростые выборы и еще много других возможных громких событий.

С другой стороны, Россия столкнулась с отсутствием необходимых мощностей внутри страны для массового производства разработанной вакцины, чревата рисками остаться в хвосте мировых трендов и не выполнить социальные обещания перед собственным больным населением.

Кремль делает отчаянные попытки договориться о производстве российских вакцин на иностранных площадках, включая Индию и Казахстан. Последний пообещал построить завод, но на это уйдет немалое время, а эпидемия ждать не будет. И больные россияне тоже не готовы лечиться пустыми обещаниями власти о «все будет хорошо»!

Путин, во время телефонного разговора с президентом Франции Макроном, пытался пролоббировать производство Спутника-V на французских фармацевтических предприятиях. Из разговоров в «провластных коридорах» понятно, что к теме привлечен даже Роман Абрамович, который через свои связи на Туманном Альбионе пытается договориться о сотрудничестве с британскими чиновниками, предлагая неожиданную схему сотрудничества, которая предусматривала бы комплексное использование оксфордской вакцины Астра Зенека и российского Спутника на паритетных условиях: первая инъекция - Астрой, вторая - российским препаратом. Великобритания получила бы возможность снижения расходов на вакцинацию своих подданных за счет такого микса с более дешевой российской вакциной, а РФ - запуск своего Спутника в серийное производство на английских предприятиях. Однако быстро и легко только в сказке бывает. А жизнь - далеко не сказка.

Несмотря на мощные попытки продвижения российской вакцины на международных рынках, сдвиг с мертвой точки если и есть, то пока довольно слабые. Министр Мурашко имеет шанс удивить чудодейственным препаратом ООН, где состоится презентация Спутника-V.

Однако и на этом пути не все гладко: партнеры требуют всю полноту протоколов создания и исследований, но российская сторона по многим вопросам разводит руками – всюду секреты и тайны, связанные как с фирмой-изобретателем вакцины, так и с тем, что испытания проводились на военнослужащих, то есть в епархии Минобороны.

Здесь России нужно или открывать козыри, или довольствоваться нынешним невеселым для РФ расписанием. Если ситуация с производством вакцины не получит решения в ближайшее время, то возникает вопрос о закупке для России зарубежных вакцин. Пойти на такое после всех громких заявлений о том, что «мы в вакцинном деле - первые в мире», Кремлю уже не с руки. Но и партнеры не спешат продавать России свои вакцины: во-первых, дефицит, во-вторых, товар уже поделен между ведущими государствами. Так что «вакцинная проблема» отнюдь не решена, несмотря на все громкие заявления кремлевских чиновников, а наоборот - с каждым днем усиливает головную боль политического руководства и администраторов Кремля.