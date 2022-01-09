Сказки народов мира

Каждый ребенок любит сказки. И не только ребенок. Даже взрослые люди с радостью прислушиваются к интересным и добрым выдуманным историям. Особенно перед Новым годом, когда появляется желание изменить жизнь к лучшему, возникает необходимость забыть о жестком окружающем мире и погрузиться в сказку, которую так проникновенно рассказывает седой сказочник с добрыми глазами. И с каждым новым словом старенького сказочника отступает тьма, серая жизнь заполняется разнообразными красками и добро всегда побеждает зло.

Но далеко не все сказки несут счастье домой. И выдумки некоторых сказочников не являются сказками в хорошем понимании. Ибо у них нет света, только тьма и страхи, боль и страдания для маленьких и взрослых слушателей. Особенно в том случае, когда повезло жить в стране, во главе которой стоит такой сказочник, но темный и злой на весь мир.

«Ни слова правды и ничего кроме лжи!» Именно под таким лозунгом 23 декабря состоялась очередная крупная пресс-конференция Владимира Путина. В ходе почти четырехчасового общения с «избранными» Кремлем представителями СМИ президент, судя по постоянному покашливанию, находится не в лучшей своей форме, упорно внушал откровенные «сказки» собственному народу.

Почти через четыре часа Путин рассказал журналистам о коварных США, которые «стоят с ракетами на пороге нашего дома» и Запад, готовящий военную операцию в Украине; о ФРС США, которой «придется что-то делать с инфляцией, которая втрое превысила целевой показатель» (в РФ – «всего-то в два раза»)). О том, что Украину «придумал» Ленин (уже после своей смерти); о росте настоящих доходов населения РФ; низкий уровень коллективного иммунитета в Германии и высокий в России; об отсутствии доказательств по делу об отравлении Навального…

Упорную ложь «главного сказочника» все же перебивали некоторые журналисты, которые (странно!) хотели услышать ответ на неинтересные для сказочника вопросы. Такие как:

- почему в селах по-прежнему нет туалетов;

- почему народ бежит с Дальнего Востока. Почему там нет работы, а цены на жилье, как в Москве;

- почему муниципалитеты не в состоянии оплачивать тепло по росту тарифов (Алтай);

- почему народ только мечтает о нормальных больницах и дорогах (Бурятия, Башкирия);

- почему через 7 лет после «возвращения на родину» нет нормальной сотовой связи (Крым);

- почему пенсионеры ожидают индексации пенсий, которые окончательно обесценила инфляция;

- почему детей с редкими заболеваниями спасают благотворительные фонды, а президенту и в голову не приходит, например, «откупорить» ФНБ, чтобы им помочь.

Да сказочника не сбить с толку такими вопросами! Путин четко объяснил, кто виноват во всем: от энергокризиса в Дагестане до плохой сотовой связи в Крыму, от оттока людей из Владивостока до отсутствия сортиров. Конечно, это Запад, «не желающий нашего (и Китая) развития».

На вопрос президенту от одного из участников аналогичной пресс-конференции 2020 года, которые тот читает своим внукам, Путин ответил, что, например, сказки Маршака. А потом, пустившись в размышления о детской литературе, заметил: «Сказки у нас очень хорошие». Это верно. Сказки в России действительно очень хорошие, «забористые»!

Ничем, кроме откровенной лжи Путина, пресс-конференция не запомнилась. Очередная, уже 17 по счету «сказочное представление» как всегда было наполнено выдумками и откровенной ложью от первого лица страны. Да и удивительно было бы проводить настоящую пресс-конференцию в стране, где давно все окончательно «нарисовано»: от результатов выборов в Думу и деклараций чиновников к инфляции, судебным экспертизам и статистике по наводнению.

Пресс-конференция Владимира Путина в целом оставила впечатление мероприятия, главной целью которого было стремление Кремля погасить негативные настроения и продемонстрировать видимость активной работы власти Путина по разным направлениям.

Вряд ли это удалось. Россия уже «наелась» лживых сказочек власти, по-прежнему живущей в полном отрыве от реальности, «под собой не слыша страны».

Кремлевский Сказочник не оправдал надежды простых россиян. Поэтому и остается «глубинному народу» только писать письма то Деду Морозу, то канцлеру ФРГ, то к президенту США с просьбой о помощи в надежде на то, что у этой «сказки» все-таки будет счастливый конец.