Ситуация на границе Польша-Беларусь: на что еще пойдет Лукашенко?

В последние недели внимание всей Европы приковано к ситуации на границе Польши и Беларуси. Кризис резко обострился в начале ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши со стороны белорусской территории.

Беженцы из Ирака, Сирии, Афганистана и некоторых других стран до сих пор не покидают пограничную зону, пытаясь проникнуть на территорию Польши с целью затем перебраться в Германию. По приблизительным данным, на территории Беларуси сейчас находится до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых власти Лукашенко хотят перенаправить в страны Евросоюза с целью дестабилизации ситуации в странах Европы. По мнению Варшавы и Брюсселя, это своего рода гибридная война, устроенная Минском из-за введенных против Беларуси санкций. Более того, «месть за санкции» - это лишь часть плана Лукашенко по осуществлению его заветной мечты – привлечься полноценной поддержкой Кремля и инкорпорировать Беларусь в РФ, но остаться при полноценной власти и не «переехать в Ростов».

Обострение ситуации на границе с Польшей, где белорусские силовики провоцируют тысячи мигрантов к активным действиям рано или поздно приведет к вооруженному противостоянию польских пограничников и нарушителей границы. Лукашенко охотно пойдет на любые провокации для «первых выстрелов» и пролития «первой крови». Есть множество способов спровоцировать польских военных на вооруженный ответ. Можно просто бесконечно гнать мигрантов на колючую проволоку, пока у какого-то польского пограничника не сдадут нервы и он не откроет огонь в сторону Беларуси. Или же вооружить «туристов» и спровоцировать выстрелы, обставив это так, что якобы оружие беженцам предоставила, например, Украина. Вариантов очень много.

Режима Лукашенко не выжить без помощи России и только России. Внутренних ресурсов не хватает. Усиливающиеся санкции очень болезненны и от них никуда не деться. На возможности поддержки остальных мировых стран благодаря бессмысленным действиям диктаторского режима можно поставить крест. Нетрудно предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Белорусский диктатор после «первой крови» под лозунгом «Спасай Беларусь!» побежит в Кремль за военной помощью, которую обязательно получит. Путин охотно введет «миротворческие» войска РФ на территорию Беларуси. Российские самолеты уже летают у границы Беларуси и Польши, показывая свою готовность «встать на защиту белорусского народа». Следует помнить о недавнем только частичном выводе из Беларуси российского войска после окончания мощных военных учений и обустройства новых мест дислокации подразделений ВС РФ на территории Беларуси. Россия давно готова протянуть «руку помощи». Нужен только повод. И Лукашенко сейчас этот повод активно создает, публично настаивая на том, что «я не я и хата не моя!»

«Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом предостаточно — и начинается эта толкотня и уже стрельба на Государственной границе. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим ни одного конфликта на нашей Государственной границе.

Это для нас абсолютно неполноценно», — сказал Лукашенко 15 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции. Именно «неполноценными» выглядят такие утверждения Лукашенко, учитывая, что именно белорусские силовики сопровождают колонны мигрантов к границе с Польшей и затем «гонят» их на незаконное пересечение границы.

Введение в Беларуси военного положения и введение российских войск для «защиты от агрессивных действий со стороны стран ЕС» поставит жирную точку на независимость Белоруссии. Формально Лукашенко, а он только этого и стремится, останется «лидером» страны, исключив из себя всякое переизбрание и возможное народное сопротивление его правлению. Кремль получит Беларусь, политически-экономически-военного вассала и на долгие годы утвердит его статус.

Реально Кремль получит фактический контроль над Беларусью. Постепенно шаг за шагом по военной интеграции будет осуществляться интеграция общественных институтов, которая растянется на многие годы. При этом можно либо совсем упразднить выборы, либо проводить их под дулами российских «наблюдателей». Новой волны протестов на улицах тоже не будет. Они, протесты, станут невозможными, если на улицах и площадях белорусских городов будут «полностью законно» патрулировать российские и белорусские «космонавты», якобы обеспечивая безопасность страны от внешней гибридной агрессии и провокаций.

Только Белорусский народ ничего не получит… Хотя нет. Народ тоже получит: войну, упадок, раздор и падение в бездну истории.