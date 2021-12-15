Системные дебилы или как Россия нашла «украинский след» в ливанской трагедии

Все же слово «москаль» похоже происходит от слова «скалиться» (разг. 1. Раздвигая губы, показывать зубы. Скалится, как собака на отруби).

Страшная трагедия в Бейруте собрала кровавую дань. Погибли люди, тысячи раненых, десятки тысяч остались без жилья. Огромный материальный ущерб. Сочувствуем и молимся за погибших и пострадавших ...

Но ...

Один из российских медиаресурсов подчеркнул, что селитра, которая более всего и взорвалась в Бейруте, была разгружена с борта судна с украинской командой. Как говорится, стыць-трындыць! Опять виновата невестка! Причем здесь национальный состав команды судна «Rhosus», с которого в далеком 2014 году ливанские таможенники «сняли» этот груз?! Даже если это так (а украинские моряки «ходят» под флагами многих других стран, потому что в действительности являются высокопрофессиональными и умелыми в морском деле), почему же этот русский ресурс не указал, что фактическим владельцем судна «Rhosus» был бизнесмен Игорь Гречушкин из Хабаровска, который сейчас живет на Кипре. Предприниматель «фактически бросил судно» - юристы кредиторов получили три ордера на арест корабля, который работал под молдавским флагом. На момент ареста на борту судна осталось всего четыре человека: один россиянин !!! и три украинских моряка. Из всего экипажа осталось четыре ответственные человека!

Так НЕТ! «Судно с украинским экипажем»! Надоело ...

P.S. Ну никак не угомонятся!

Русвесна: «Во время взрыва, который произошел в ливанской столице Бейрут в районе порта поблизости от базы ВМС Ливана, находились два украинских судна из Мариуполя MERO STAR и RAOUF Н. Об этом сообщил руководитель департамента политики безопасности Центра политических исследований «Доктрина» Глеб Парфенов. «Что касается взрыва в порту Бейрута интересное, на самом деле, нечто иное. Пришвартованными к месту взрыва были два грузовых судна, которые вышли из Мариуполя разницей в сутки — MERO STAR вышла 17 июля, а RAOUF H 16-го числа. Прибыли в порт Бейрут 3-го и 4-го августа», — написал он на своей странице в соцсети. «Можно только гадать, что именно перевозили эти корабли. Но судя по видео взрыва, там все же была не пиротехника», — отметил Парфенов.

P.S.S. Дебилы ... но очень последовательные