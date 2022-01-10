Сирийский гамбит... неудачный, но кровавый

17 апреля 1946 французские войска были эвакуированы с территории Сирии. С тех пор эта дата, 17 апреля, отмечается как один из главных государственных и национальных праздников Сирийской Арабской Республики - День независимости.

Сирия на протяжении всей своей многовековой истории оказывалась в сфере геополитических интересов сильных соседей. В результате этого Сирия, будучи одной из древнейших государств Ближнего Востока, большую часть своей истории находилась в составе этих сильных государств-соседей и не имела возможности развиваться как самостоятельное независимое государство.

Даже получив независимость, Сирия по-прежнему осталась в зоне борьбы внешнеполитических интересов сильнейших мировых держав.

К большому сожалению, эта борьба продолжается и сегодня.

Целый ряд переворотов, прошедших в стране после приобретения Сирией полноценной независимости превратили страну в зону постоянного напряжения. Весной 2011 года началось локальное гражданское противостояние против режима Башара Асада, переросшее в многосторонней вооруженный конфликт на территории Сирии. Постепенно в этот конфликт были втянуты не только основные страны региона, но и международные организации, военно политические группировки и мировые державы.

Сирия всегда входила в зону интересов России. Поэтому с самого начала гражданского противостояния в Сирии Россия оказывала дипломатическую поддержку Башару Асаду, блокируя в Совете Безопасности ООН проекты антисирийских резолюций западных и арабских стран, предусматривающие наложение санкций или даже военной интервенции против правительства Башара Асада.

Россия поддержала сирийское правительство поставками оружия, военной техники и боеприпасов, а также организацией обучения специалистов и предоставлением военных советников.

В октябре 2015 ВКС РФ нанесли первые удары по целям в Сирии после того, как Совет Федерации одобрил использование российской авиации за рубежом. В Кремле утверждают, что в Сирии Россия ведет борьбу с "Исламским государством" и другими террористическими группировками исламистов. Официальные представители США неоднократно опровергали это утверждение, утверждая, что российские авиационные удары направлены главным образом против повстанческих группировок, не связанных с "Исламским государством", а воюют с Асадом.

Москва очень хочет сохранить власть Башара Асада - своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке, и укрепить его военное влияние в регионе.

На Ближнем Востоке в России осталось два надежных союзника - Сирия и Иран. Россия ключевые интересы в этом районе. Сирийский порт Тартус является единственной для России военной базой вне территории страны. Кроме того, Россия ведет торговлю вооружениями с Сирией на сумму более 4 млрд. Долларов США. Поэтому по вопросу Сирии Россия откровенно противостоит западным странам.

В рамках СБ ООН при обсуждении проекта резолюции по вопросу Сирии Россия выдвинула три принципа: во-первых, власть нельзя менять в ненормальном порядке, во-вторых, иностранные силы не могут проводить военное вмешательство, в том числе, вооружать оппозицию, во третьих, нельзя вводить санкции.

Путинская Россия уже давно привыкла нарушать международные нормы и правила. Поэтому неудивительно, что второй свой же принцип «иностранные силы не могут проводить военное вмешательство» для самой России оказался "не указом». Военное вмешательство во внутренние дела Сирии Россия реализовала за счет так называемых «ихтамнетов» - частных военных компаний. Знаменитые ЧВК Вагнера и ПВК Патриот.

В Сирии ПВК Вагнера представлена подразделениями, которые по сути своей, является развернутой боевой частью. Это четыре штурмовые бригады, три артдивизиона, танковая рота, диверсионное подразделение, тыл, штаб. Общая численность ПВК в Сирии превышает две с половиной тысячи бойцов. Но при этом она формально никак не связана с Министерством обороны. Хотя и готовят «вагнеровцив» на базе, развернутой вблизи хутора Молькино Краснодарского края, и пользуются они теми же полигонами, танкодромов, стрельбищами, на которых идет учебно-боевая подготовка в / ч 51532, известной как «десятого бригада спецназа ГРУ ». И в Сирию их перебрасывают самолетами ВКС России и большими десантными кораблями ВМФ.

Именно БДК доставили в Сирию «вагнеровских» артиллеристов вместе с пушками, зенитками, минометами, полученным из армейских складов в России. Но для официального Кремля такого подразделения не существует!

ЧГК Патриот, которая формируется по кадровым российских военнослужащих и вероятно связана с минобороны РФ, как минимум с весны 2018 участвует в боевых действиях в Сирии. Эта ПВК является прямым «конкурентом» ПВК Вагнера, но в отличие от ПВК Вагнера, которая чаще берет на себя боевые задачи, ПВК Патриот больше занимается охраной первых лиц.

Именно такими ЧВК Россия ведет свою политику военного интервенционализма в Сирии. И при этом Кремль отрицает свою связь с ПВК, которые принимают участие в боевых действиях на территории этой страны. Вместо независимости Сирия получила полный контроль и зависимость от Российской Федерации, в жертву своих имперских и бизнес амбиций кладет свободу, независимость и сама жизнь народов других стран.