20 февраля оппозиционер Алексей Навальный выступил с последним словом на двух судебных заседаниях в здании Бабушкинского суда Москвы: в первом случае на выездном заседании Мосгорсуда рассматривалась его апелляция на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше», во втором - дело о клевете на ветерана Гната Артеменко.

Суд над Навальным превратился в трибуну, с которой оппозиционер обратился к русским. Он призвал людей "не бояться тех, кто добивается правды". "Блаженны алчущие и голодные до правды, ибо они насытятся", - процитировал Навальный часть Нагорной проповеди.

«Какой популярный лозунг в России? «В чем сила? Верно, сила в правде! ». Эту фразу повторяют все! Так это же и есть! Это та самая заповедь о блаженстве, просто сжатая, без «потому что», «голодные». Она просто сжата до размеров твита. И вся страна на все лады повторяет, что сила в правде, за кем правда, тот и победит. Одновременно миллионы людей хотят добиться правды <...> И рано или поздно эти люди, которые хотят правды, они добьются своего. Они насытятся ».

Не бояться правды и тех, кто несет правду! Именно к этому призывал Алексей Навальный. По его мнению, Россия должна жить по правде и именно в правде она сможет стать счастливой страной. «И это очень важно, несмотря на то, что страна наша сейчас, конечно, она построена на несправедливости, и мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью. Мы видим худший вид несправедливости - это несправедливость вооружена. Но тем не менее мы видим, что одновременно с этим миллионы людей, десятки миллионов людей - они хотят правды. Они хотят добиться правды, и рано или поздно они ее достигнут. Они насытятся ».

«Подумайте сами, какое хорошее было бы жизнь без постоянной лжи, без этой лжи? Возможность не врать - это же замечательная ситуация! Как было бы здорово работать судьей, и чтобы вообще не было никакого телефонного права, никто тебе не звонит. И ты просто классный судья с большой зарплатой, может, даже больше, чем сейчас. Ты уважаемый столб общества, и никто не может тебе позвонить и дать указания, как тебе решать дела ».

Власть боится правды! И еще больше она боится тех, кто эту правду несет людям. Таких «правдолюбов» власть пытается любыми средствами изолировать. «Самая важная вещь, которую наша власть и вся система пытается сказать таким людям:« Ты одинок, ты одиночка ». Сначала важно запугать, а потом доказать, что ты один. <...> И эта вещь об одиночестве важна. Об этом как-то сказал один из замечательных философов по имени Луна Лавгуд, помните, такая была в «Гарри Поттере»? Разговаривая с Гарри Поттером в какие-то сложные времена, она сказала: «Важно не чувствовать себя одиноким, потому что, конечно, на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким». Наш Волан-де-Морт (Путин) тоже этого хочет ».

Навальный уверен, что путинская Россия не является свободной страной. И по его мнению, бороться нужно «не только с тем, что Россия не свободна, но и с тем, что в целом она по всем направлениям несчастна. У нас все есть, но мы какая-то несчастная страна. Русскую литературу откройте, одни описания несчастья и страдания. Мы очень несчастная страна. В кругу этого несчастья и не можем из него вырваться. <...> Россия должна быть счастливой, Россия будет счастливой ».

Очень метко Навальный выразил свое отношение к самой сути дела о клевете на ветерана Гната Артеменко. «Наша власть <...> превратилась в такую, знаете, в огромную свинью, которая из корыта, наполненного нефтедолларами, хлебает, засунув туда свою голову, а когда ей стучат по голове:« Но это же здесь для всех! » - вы голову высовывается и говорите: «Что ?! Не позволим оскорблять ветеранов » Вы используете, потому что не хотите говорить по-настоящему, потому что очень неудобно обсуждать любую текущую проблему. Потому что с вами хотят поговорить о коррупции, бедность, неравноправие, а сказать вам нечего. И когда конкретные люди начинают задавать острые вопросы, то сразу возникает: «Какой дворец, Димон, который Путин? Давайте поговорим о ветеранах ». И ровно для этого придумали этот процесс.

Алексей Навальный не боится говорить вслух о том, о чем многие говорят «на кухне» шепотом. И это вызывает уважение. Несмотря на реальную угрозу со стороны Кремля собственной жизни и здоровью, Алексей Навальный не молчит. Он говорит правду. О власти, страну, реальные проблемы.

О «вооруженную несправедливость» современной России. Своей правдой он представляет угрозу «кремлевщине» и «путинизму». К его словам прислушиваются, активно реагируют, разбирают на цитаты. Кремль в «войне» с Навальным уже проиграл. Потому что так и не смог изолировать оппозиционера, сделав из него изгоя. Напротив, вердикт суда консолидирует оппозиционную среду вокруг политика-оппозиционера до его возможного преобразования в «русского Манделу».