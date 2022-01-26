Московский городской суд во вторник, 27 апреля, ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Как отмечается в сообщении пресс-службы Мосгорсуда, ФБК и ФЗПГ запрещено совершать определенные действия. "Перечень запретов не приводится, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации", - отметили в суде. Ранее прокуратура приостановила работу региональных штабов Навального в России.

В своем решении о приостановлении деятельности некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального» прокуратура указала, что на их сайтах и в социальных сетях размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участия в несогласованных акциях, нарушает права и свободы граждан и вредит окружающей среде.

Почему региональные штабы Навального были названы «движением», стало понятно только когда прокуратура приостановила их деятельность своим решением. «Вопрос о запрете деятельности некоммерческих организаций - компетенция суда. Вопрос о запрете определенных действий общественного движения - компетенция прокуратуры ", - пояснили агентству« Интерфакс »в пресс-службе Мосгорсуда.

Как написал в своем Telegram-канале руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков, «нет такой организации« Общественное движение «Штабы Навального». Ну просто никогда не существовало. Есть конкретные юридические лица, такие, как ФБК ». По словам Волкова, прокурор Москвы Денис Попов, которому в 2019 году было посвящено отдельное расследование ФБК, это движение просто придумал.

Что будет, если суд встанет на сторону прокуратуры, признав структуры Навального экстремистскими организациями, легко понять на примере российских последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы». 20 апреля 2017 она была признана экстремистской. С тех пор в российских колониях оказался 61 последователь религиозного учения, все они осуждены на сроки от двух до шести лет лишения свободы. 33 человека находятся под домашним арестом. По состоянию на 26 апреля в списке «узников совести» на сайте российских «Свидетелей Иеговы» указаны 472 человека, которых преследуют в России.

Что означает такое решение путинской власти? Экстремистами признают мирных законопослушных людей, которые разделяют и более того, пропагандирующих общечеловеческие ценности: свободу слова, уважение к закону, правам личности и собственности и так далее. За всю историю мирных митингов, организованных командой Навального, не было ни одной разбитой витрины. Единственная вина этих людей - в том, что они решились бороться легальными методами за власть, не получив на это санкции от администрации действующего президента.

Именно потому, что никакого экстремизма в их деятельности никогда не было и нет, суд засекретили. Объявили сфабрикованное дело гостайной. Кремлевская власть придумала стопроцентный способ уничтожать все, что не нравится «обнулению». Просто объявив вдруг сотни тысяч людей экстремистами, Путин решает себе руки на любые действия против непокорных.

Как говорится в совместном заявлении директора ФБК Ивана Жданова и руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, опубликованном на сайте фонда, решение суда «откроет дорогу к сотен уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник». Оппозиционеры также отметили, что в худшем случае уголовному преследованию могут быть подвергнуты волонтеры, сочувствующие и вообще любые граждане России, которые так или иначе участвовали в мероприятиях ФБК.

Путин прекрасно понимает ущербность и несостоятельность своей власти. А еще он понимает тот факт, что это уже не тайна от собственного народа. Маниакально цепляясь за власть в своих болезненных имперских иллюзиях, Путин пойдет на любые шаги, которые в конце концов приведут Россию на самый край.

Дальше - агония, внутренние войны, конечный распад России, которая сейчас держится исключительно на инерции некогда могущественной страны.

Хотя, почему в «будущем»? Агония Кремля башен началась. Истощенная борьбой «псевдоимперия» напрягает последние силы в борьбе с неизбежным.