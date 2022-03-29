Щит прогнил...

Вчера в Лондоне на Трафальгарской площади прошла акция в поддержку Украины в борьбе против агрессии Кремля, которая несет угрозу всему мировому обществу.

«Страны НАТО, если вы боитесь воевать с Россией за демократические ценности, дайте оружие украинским солдатам - они спасут свой народ и защитят вас», - пишут участники акции.

Именно такое мнение о том, что НАТО боится прямого вооруженного конфликта с российской агрессией возникает у большинства граждан по результатам очередного экстренного саммита НАТО, оставившего после себя полное непонимание самой встречи. Зачем было накануне делать громкие заявления и ехать в Брюссель, если не принять там ни единого действенного решения, которое помогло бы Украине сейчас защищать Европу и весь демократический мир от агрессивного маньяка?!

Столтенберг продлили полномочия на еще год. В Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии анонсировали усиление местных группировок войск. Признали, что из-за «санкционных войн» проблем для экономик США и Европы будет все больше и больше.

А Украину практически решили оставить лицом к лицу с Россией…

Моления Киева о предоставлении защитникам Украины хотя бы одного процента имеющихся в НАТО в Европе комплексов ПВО и несколько авиаций остались без ответа. Все, что получили украинцы в последнее время – это старые, 70-х годов выпуска, комплексы «Оса», разные модификации С-300 и «Стрела». С остальной возможной помощью – все неопределенно, и такие поставки каждое государство – член альянса будет решать самостоятельно. Зачем тогда вообще нужна такая бутафорская организация, если каждый член принимает решение отдельно?

НАТО не будет "закрывать небо" Украины. Вместо этого Байден предложил исключить Россию из участников G20. С точки зрения строгого наказания Москвы за агрессию в Украине, лишение ее членства в этой декоративной платформе выглядит смешно и удручающе. Кремль только улыбнется такой угрозой.

Американский президент, практически являющийся «центром принятия альянсом решений», практически предложил Украине самой решать территориальные вопросы с Москвой. А НАТО, по его словам, будет вмешаться только в том случае, если там будет использовано химическое оружие. То есть никогда!

Такая риторика и такие действия выглядят как декларация факта невмешательства НАТО в войну в Украине. Логика таких действий очень проста – «пусть стороны истощают себя в нем сильнее, а альянс потом решит, что с этим можно будет делать».

Несколько успокаивает лишь тот факт, что часть государств-членов альянса крайне недовольна политической и военной «слабостью», поразившей некогда мощную международную военную структуру. Поэтому следует ожидать, что они в ближайшее время приступят к работе по переформатированию этой организации, чтобы сделать ее более дееспособной и вернуть ей статус международного «щита и меча».

Старый альянс деградировал и постепенно умирает.

Будем ждать нового, действенного и мощного.

Во главе со страной-победителем – Украиной!