Шаткое положение Кремля

Хотя российская пропаганда и продолжает делать вид, что все просто замечательно, орет голосами прокремлевских СМИ о «победной спецоперации в Украине», Москва никогда еще не была такой слабой.

Колонны российской техники застряли в грязи, им не хватает горючего, войска разбредаются по разным областям Украины. Люди измученные, изголодавшиеся, чувствуют жажду и холод. От многих военных подразделений, действующих на территории Украины, нет никаких известий. Тысячи погибших и пленных. Кто-то чувствует себя брошенным своими, кто-то обманутым, кто-то растерянным, кто-то испуганным. Полный, так сказать, «успех»…

Нежелание хоронить своих погибших можно объяснить не только попыткой максимально «занизить» статистику потерь, чтобы не портить «победную картинку». Есть еще и экономический фактор такого поведения.

Где Москва возьмет деньги, чтобы заплатить по 113 000 долларов военной страховки за каждого своего солдата или офицера, убитого в Украине? Украинская сторона сообщает о 12 тысячах погибших российских военнослужащих. То есть Кремль уже должен выплатить семьям убитых около 1,5 миллиарда долларов.

Только при смерти своих «нукеров»! Лучше же сделать вид, что «потерь нет» и рассказывать по телевизору о «лучшей армии».

У уже взорванной международными санкциями экономики России банально не хватает средств. Москва не знает как использовать свои валютные резервы.

Перед тем, как окончательно рухнет рубль и повлечет за собой обвал экономики, Кремль пытается продать Китаю часть своих золотых резервов на сумму 130 миллиардов долларов, но, скорее всего, эти попытки ни к чему не приведут.

Во-первых, любая китайская компания, которая решит приобрести российское золото, автоматически подвергнется санкциям. Во-вторых, в ситуации, в которой оказалась Россия, руководство Поднебесной согласится купить у россиян золото, но по цене алюминия в лучшем случае.

Если Россия не остановит военную экспансию в Украине, тяжесть экономических санкций будет только расти. В конце концов они приведут к тому, что граждане этой страны вернутся во времена военного коммунизма, когда деньги перестали выполнять свою функцию.

В России нет ни экономики, ни денег, и как следствие – иностранные инвесторы и бизнес бегут из страны, обрекая на скорую агонию местный рынок. Все разговоры об импортозамещении – это просто откровенная ложь. Большинство россиян и в мирное время жило за чертой бедности. Могло ли быть так в стране, где так бодро раздается с голубых экранов, что уже завтра на месте каждого Макдональса будет «У дяди Вани» со вкусной и более дешевой едой?

Люди, осознавшие масштаб происходящего и имеющие минимальные накопления, бросились в другие страны, надеясь обрести стабильность и спокойствие.

Но агрессивное поведение кремлевских властей не только превратило Россию в страну-изгнанника. Практически каждый россиянин стал «персоной нон грата» для большинства европейцев и выжить в таких условиях для большинства беженцев будет очень сложно.

В самой России назревает бунт, сотни тысяч людей не хотят жить в стране, которая из авторитарного государства на виду становится тоталитарным агрессором. Россияне осознали, что их в любой момент могут мобилизовать и бросить в украинскую мясорубку. Мало кто при здравом уме захочет променять мирное небо в ужасы войны.

А все для России идет к «тотальной войне», когда не останется покоя и хотя бы воображаемого мира на «бескрайних просторах» «Великой и Могучей». Не получится в стороне и просто наблюдать за событиями. Беда придет на каждый русский двор и в каждый дом.

Она уже пришла в виде десятков тысяч пока не подтвержденных официальными властями смертей. И это только начало. Первые дни страшного кошмара, на который обрек собственную страну придурковатый бункерный дед, которого черти откровенно заждались у котлов с кипящей смолой.