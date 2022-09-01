Шантаж психически больного

С начала активной фазы полномасштабного вторжения россии в Украину прошло почти полгода. Неполных шесть месяцев кровавых боев, в которых оккупанты уже потеряли более 42 тысяч личного состава, тысячи танков и другой бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, 15 кораблей, доказали неспособность агрессора покорить свободную Украину.

Попытка путина запугать украинцев массовым террором и страшными военными преступлениями сделали украинскую Нацию лишь сильнее и наполнили украинцев такой яростью и ненавистью к врагу, что сделало невозможным любые «мечты» кремля о подписании «мирного соглашения» на условиях оккупанта.

Украинцев устроит и удовлетворит их справедливую ярость только полная победа, которая станет крахом путинской власти и болезненных надежд на мировое господство. И путин это прекрасно понимает. Поэтому, исчерпав уже практически все «военные» козыри, путин снова прибегает к «ядерному шантажу», пытаясь еще раз доказать свою безумие и неадекватность не только украинцам, но и всему международному сообществу, которое объединилось вокруг Украины против преступных действий путинской россии.

Трудно иметь дело с душевнобольным человеком. Еще труднее, когда безумный стоит «во главе» душевнобольной нации. Нормальным, здравым умом не понять реальных намерений «утративших берега» преступников.

Российские военные в субботу, 6 августа, обстреляли Запорожскую АЭС. Ракеты попали в площадку рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. В 174 контейнерах хранилища находятся по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Были повреждены 3 датчика радиационного мониторинга. Ранен один работник ЗАЭС.

Накануне, вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

По информации "Энергоатома", повреждения также получили "азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус".

Если россияне продолжат свой ядерный террор, то при аварии радиация может распространиться на территорию радиусом 100 км и дойти до окраин Днепра и Кривого Рога.

Кроме обстрелов, рашисты завезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС. По данным The Insider, россияне заминировали и один из энергоблоков. На территории станции находятся около 500 русских солдат и военная техника, а территория вокруг станции заминирована.

7 августа в сети появился фрагмент выступления «командующего гарнизоном «освобожденной» Запорожской АЭС» «дегенерата-майора» Валерия Васильева перед захватившими ЗАЭС оккупантами.

«Здесь будет либо русская свободная земля, либо выжженная земля. Вы, солдаты русской армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС, и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей. Вы должны понимать, что второго пути у нас нет. Если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью», – заявил Васильев.

На что рассчитывает путин, пытаясь продемонстрировать свою готовность «нажать ядерную кнопку»? Украинцев нельзя испугать. Уж пуганые… Нас можно только уничтожить. В любом другом случае путинской россии не удастся захватить Украину. А зачем путину украинская земля, выжженная ядерной катастрофой?

Ядерные провокации кремлевского безумца направлены исключительно на Запад. На тех, кто сейчас оказывает мощную помощь Украине в преодолении и уничтожении врага, в защиту украинского суверенитета. Ядерная угроза Украине должна, по мнению помешаного диктатора, испугать демократический мир и отвлечь от помощи Украине.

Похоже, что путин забыл о том, что когда бешеное чудовище угрожает людям, они могут снять с себя все ограничения цивилизационной морали и, на определенный промежуток времени, стать такими же «бешеными зверями», защищая своих детей и свое будущее.

Продолжая свои преступления и «нагоняя ядерный страх» на цивилизованный мир, единственное, чего может добиться бункерный преступник – это мгновенное уничтожение россии в адекватном и необходимом для сохранения земной цивилизации людей ядерном ответе.