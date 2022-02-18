Шаги над бездной

«Судобеспредел» в РФ продолжает свое развитие. Вот и появились в России официально «политзеки». Лидером этой «инновации» стал спецприемник в Сахарово, известный бесчеловечными условиями содержания арестованных во время зимних митингов в поддержку Навального, на которых задержали более 3000 протестующих. Арестованные спали на голых нарах, их избивали, были проблемы с передачами. Центр прозвали в соцсетях «концлагерем».

Новый спецприемник в Сахарове – самый большой в московском регионе изолятор для арестованных по административным статьям. К открытию готовятся еще три корпуса, а общая вместимость заведения может составлять более 500 человек. Именно это заведение стало первым в России, где была введена градация задержанных по группам. Всего их три: граждане РФ, иностранные граждане и политические активисты. Теперь люди, которые имеют оппозиционные взгляды, выделены в отдельную категорию. В личном общении сотрудники спецприемника тоже называют активистов «политическими», а их личные карточки появилась приписка «политич.».

Таким образом, Кремль готовится к проявлениям «инакомыслия» и несогласию с разрушительной внутренней и внешней политикой, проводимой путинскими властями. Внутренние беспорядки и неповиновение давно стали для Кремля страшным сном, который в любое время может превратиться в явь. Адепты путинской диктатуры делают практически все возможное для уничтожения любой угрозы собственному существованию. И продолжают опасаться.

Власти Кремля настолько «уверены в себе» и «не боятся» Навального, что решили провести очередной суд над ним вообще без посторонних глаз.

Когда Навального первый раз судили по возвращении в Россию из клиники «Шарите», на суд пустили только определенные СМИ, заседание освещали очень ограниченно, и проходило оно не в суде, а прямо в полицейском участке. Теперь Навального собираются судить прямо в колонии, судья из Москвы поедет в другой регион и проведет там заседание.

Как следует из информации по карточке дела на сайте московских судов, новое уголовное дело против Навального Лефортовский районный суд Москвы начнет рассматривать 15 февраля на выездном заседании в ВК-2. Это значит, что суд будет проходить за закрытыми дверями – семью не пустят, а доступ для журналистов будет максимально усложнен. Первое заседание состоится в 10.00 15 февраля.

В колонию, где отбывает наказание Навальный, отправится судья Маргарита Котова. Именно по ее решению был арестован журналист Иван Сафронов и ученые-физики, обвиненные в госизмене.

«Очевидно, что единственная цель рассмотрения дела Алексея Навального в колонии — максимально скрыть процесс от глаз общественности и журналистов. В колонию объективно труднее попасть журналистам — нужно получать разрешение администрации (ст. 24 УИК РФ). Поклонникам и родственникам попасть на заседание практически невозможно», — отмечает юрист Анастасия Буракова.

Политические процессы все закрывают все чаще и на всех этапах, — указывает юрист. «Следственные органы на допросах отбирают совершенно неконкретные подписки о неразглашении у свидетелей и адвокатов, некоторые дела об обжаловании статуса иноагентов относят к гостайне, на судебные заседания не допускают сторонников, а иногда и представителей СМИ, обосновывая то ведомством, то мифическими секретными сведениями.

Выездные судебные заседания уже давно стали частой практикой в Беларуси, где новые дела протестующих, которые уже находятся в местах лишения свободы, рассматривают прямо в колониях. Это практически делает невозможным участие общественности и правозащитных организаций в отстаивании прав заключенных.

Экс-глава штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов, которого впервые вызвали в суд свидетелем по новому уголовному делу Алексея Навального, заявил, что «хочет сказать на суде, что все это дело искусственно создано» и что «никаких доказательств у обвинения нет». Но доказательства для правосудия, которого нет – не главное. А «кремлевское правосудие» именно такое. Был бы человек…

«Поддержите. Пусть каждый день этого закрытого «открытого суда» в тюрьме станет днем, когда вы распространяете то, от чего дед сходит с ума, что требует запретить», - написал о своем письме на свободу Алексей Навальный. Но, к сожалению, протест в РФ деполитизирован, локализован и подавлен. Устранение несистемной оппозиции в начале прошлого года разорвало потенциал координации протеста в масштабах всей страны и снизило возможность выдвижения обществом политических требований. Но надежда никогда не умирает! Даже несмотря на сообщение по личному делу заключенного: «политич.».

Что будет в следующий раз? До чего дойдет русское «кривосудие»? Суд, как и «честные и прозрачные» выборы, на пеньках в тайге? А может суд пройдет прямо в тюремной камере и сам его факт будет государственной тайной, которую никому нельзя рассказывать? Вряд ли российское общество к такому готово…