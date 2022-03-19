Сговор с Лукашенко

Кремль самостоятельно «не вывозит». Понимая бесперспективность продолжения «в том же темпе» агрессивных действий на территории Украины, Путин пытается втянуть в войну находящиеся под «протекторатом» Кремля страны.

Это было ожидаемо и не стало неожиданностью. Путин все же «прибавил» на последней очной встрече «картофельного диктатора» и тот дал свое «разрешение», хотя от его решения практически ничего и не зависело.

Но понимая настроения простых белорусов и то, что в случае открытой поддержки российской агрессии против Украины, ему без шансов остаться, по крайней мере, с иллюзией власти, «подельники-преступники» решили втянуть Беларусь в войну с помощью провокации.

Сегодня, 11 марта 2022 года, российские штурмовики СУ нанесли авиаудары по территории Республики Беларусь.

Командование ПВО Украины сообщает, что самолеты ПКС РФ взлетели с белорусского аэродрома в Дубровице, вошли в воздушное пространство Украины, развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумены, после чего нанесли бомбовый удар по белорусскому населенному пункту Копани, который находится прямо на белорусско-украинской границе. При этом как минимум одна бомба упала на территорию Украины.

Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды на участке отдела «Дубровица», что на Ровенщине.

Бешеные диктаторы превосходят себя своим цинизмом и дерзостью. Если от Путина, полностью потерявшего любой контроль над своим психическим состоянием, этот шаг достаточно ожидаемый, то Лукашенко таким образом разрушил последние надежды белорусов на собственную, хотя бы частичную, адекватность.

Вряд ли белорусское общество, особенно после известных событий вокруг захвата власти Лукашенко, настолько доверчиво, что не понять, кто настоящий виновник и исполнитель нападения на территорию Беларуси. У белорусов достаточно ума для справедливых выводов.

После этой провокации вопрос "Что делать?" перед белорусами уже не стоит. Единственный выход не быть насильственно втянутыми «большим братом» в кровавую войну – это уничтожить собственного тирана, который «с потрохами» продался Кремлю, выполняя все его преступные прихоти.

Народ Украины и Беларуси объединяют по-настоящему добрососедские отношения на протяжении многих лет.

Когда, как ни сейчас, братским народам объединяться против наглого агрессора, разрушающего мирную жизнь свободных людей!