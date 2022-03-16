Северный поток. Игла Кощея

Дело Навального и без громких санкций нанесла удар по инвестиционному климату и экономической привлекательности России, даже если таковая вообще была ...

Встреча Меркель с Навальным не случайна, хоть она и носила исключительно светский характер. Макрон и Меркель - два центральных персонажа, которые являются проводниками интересов России в Европе. Связано это с тесными экономическими связями и общими бизнесами. И это не только «Северный поток - 2». Все гораздо сложнее и работает уже не одно столетие по принципу: война войной, а бизнес по расписанию. Однако за последние недели отношения Макрона / Меркель с Путиным настолько ухудшились, что европейские партнеры России пошли на сливы через СМИ сначала частной беседы Путина-Макрона, а затем и раскрытия встречи Меркель с Навальным. Это были сигналы, и в Кремле, очевидно, их поняли.

Отравление А. Навального - это лишь одна из многих попыток ликвидировать оппонентов Владимира Путина как на территории России, так и в европейских странах. Было подтверждено, что во время трех таких попыток было применено «Новичок» - химическое вещество, использование которой контролируется государством, и на которую распространяется международный запрет. Впрочем имели место и другие связанные с РФ убийства, в числе которых отравления двух болгарских бизнесменов и расстрел гражданина Грузии в одном из парков Берлина.

Это не действия каких-то мифических преступных элементов, а часть стратегии режима В. Путина, которая имеет целью запугать и заставить молчать людей, которые не согласны с ним и смеют противостоять ему. Посмотрите, как ожила русский информационная машина - на официальных и скрытых медиаплатформа было размещено более 1000 публикаций, а все российские чиновники подключились и пытались запутать ситуацию и смутить аудиторию. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев в ходе общения с коллегами из Бундестага заявил о недопустимости использования провокаций по делу Алексея Навального как повода для санкций и подрыва двусторонних отношений. Провокаций!

Путин сам позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрона и сказал ему, что это А. Навальный себя отравил. Макрон почувствовал, что такое заявление оскорбляет его интеллект. Но такой тон ведения разговора полностью отражает планы РФ и ее уверенность в том, что ей позволено делать все что угодно ради сеяние смуты, ведение деструктивной деятельности и нарушение международных норм и законов в удобных для нее случаях. Россияне врут в лицо европейцев и ожидают - даже требуют - от них уступчивости.

Европа устала от лжи и угроз со стороны России. Польша оштрафовала «Газпром» на 29 млрд злотых ($ 7600000000) за строительство «Северного потока - 2» без согласия антимонопольного органа Польши. Европейские партнеры СП-2 (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны разорвать партнерское соглашение с «Газпром» и также выплатить штрафы в размене 10% годового оборота. Разумеется, «Газпром» обжалует решение польского регулятора.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP & I) в свете санкций решила не предоставлять страховку для судов, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток-2».

После того, как Германия обнаружила, что российского оппозиционера Алексея Навального был отравлен «Новичком», был поднят логичный вопрос о временной или полной остановки строительства «Северного потока-2».

Именно поэтому вопрос полной остановки строительства «Северного потока-2» должен быть рассмотрен. Менее радикальные меры принимались до этого - впрочем они не повлияли на поведение России. Европе нужно значительно повысить плату для России за ее деструктивную деятельность настолько, чтобы Кремль принял решение прекратить свои преступные действия и перестал осуществлять хакерские атаки против законодательных учреждений, наполнять СМИ своей дезинформацией, вмешиваться в выборы и экспортировать насилия. Следует рассматривать и другие совместные мероприятия европейских стран, впрочем остановка строительства «Северного потока-2» станет очень четким и решительным месседжем Кремлю.

История с Навальным радикализирует ситуацию с «Северным потоком».

Фактически европейские элиты должны либо однозначно поддержать проект, или его заморозить или полностью остановить. История с Навальным сократила до нуля сроки и варианты договоренностей Европы с Россией. Теперь они должны определять позицию здесь и сейчас. Время пришло!