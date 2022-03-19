Считаются только с сильными

Завершилась официальная встреча президентов Соединенных Штатов Америки и России, которую мир ждал в течение последних месяцев. Результаты встречи широко обсуждаются обществом многих стран как на уровне экспертов, так и на уровне простых граждан. Первые полосы мировых СМИ заполонили мнения специалистов от геополитики и журналистов-международников.

Оценки разные. Пропутинские СМИ и «рупоры Кремля» наперебой упорно кричат о «как всегда, мужественном и уверенном в себе» руководителе, который «один на один» защищал интересы «мирового добра» в борьбе с «мировым злом». И защитил! Не подвел такие родные «скрепы». Дал отпор попыткам унизить достоинство «последней крепости славянского мира» ... Но есть ли, чем на самом деле гордиться Путину после встречи? Разве что опозданием на пять минут?

Западные СМИ не разделяют восторг Кремля. Они довольны результатами, сравнивая женевскую встречу с той, что произошла три года назад в Хельсинки между Трампом и Путиным. И считают, что Байден, в отличие от Трампа, выглядел уверенно и смог отстоять «западные ценности» на встрече с «восточным диктатором». Тогда, в 2018 году, Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным заявил, что по вопросу вмешательства в выборы США «верит ему больше, чем американской разведке». Эти слова позже станут одним из наиболее часто используемых аргументов в пользу слишком мягкого отношения Трампа к Путину.

На этот раз не было ни совместной пресс-конференции, ни чрезмерной любезности со стороны президента США, и, по мнению американских СМИ, это главный триумф саммита в Женеве.

По мнению западных экспертов «Хельсинкское фиаско» не повторилось. Байден четко указал Путину на критическое уменьшение доверия к России со стороны демократического Запада. И дал на размышление Путину определенное время, вполне достаточное по его мнению для принятия окончательного решения о дальнейших действиях Кремля. Или путь на демократию и свободу, либо - враг всему миру с соответствующими действиями западных стран.

Несмотря на все усилия России, которая «отчаянно пытается сохранить статус ведущей мировой державы», неприкрыто агрессивные действия Кремля «подрывают ее позиции в мире». Байден подчеркнул, что именно такую цену платят страны за нарушение международных норм.

Президент США четко провел «красную линию» для Путина, дав тому на размышления и принятия решения о дальнейшей направленности внутренней и внешней политики Кремля полгода. Или Путин откажется от своих болезненных амбиций, или ...

Учитывая личность «пожизненного вождя», надеяться на победу разума над амбициями вряд ли возможно.

К сожалению, Путин и его окружение столь уж «сроднились» с путем великоимперского тоталитаризма, что не допускают даже мысли о других путях развития своей страны.

Только агрессия, только ложь, только произвола как внутри страны, так и в отношении других суверенных стран. Но есть еще страх. Он присущ всему живому. И Путин с окружающими не исключение. Он очень боится остаться изгоем на мировой политической арене. Вся его жизнь - это исполнение ролей.

Сначала таких, которые отводили ему, потом такой, которую выбрал он сам. Роли Великого и Необходимого. Сейчас он понимает, что теряет свою роль. И Байден ему на это четко указал. Россия - не Империя, Путин - не главный герой своего времени. Даже главный Вор. Так, середняк с болезненными амбициями. А полная изоляция, которая может постигнуть Путина через полгода, если он не «задумается над своим поведением», может последнего доконать. И он это понимает, хотя и не может позволить себе это воспринять.

Байден, своей взвешенной позицией и поведением, не пошел на открытое обострение отношений между Западом и Востоком. Путин - не смог. Потому что нечем ...

Интеллектуально и технологически обескровленная современная Россия не страшна Западу. Россия, благодаря Путину, превратилась из политического субъекта в объект ожесточенной игры на выживание между Китаем и Западом, в разменную фигуру противостояние между двумя философиями и идеологиями развития общества. Власти США будет пытаться любой ценой не "раздать карту» России на «руку» Пекина. Поэтому не следует ожидать резких действий США и Евросоюза против России.

Украине не стоит надеяться на то, что коллективный Запад встанет на защиту ее национальных интересов любой ценой. Этого не будет. Украина должна сама стать полноценным субъектом международных отношений, сама преодолеть и победить внутренние проблемы и противоречия. Стать сильной. Слабым и неуверенным не место в геополитике. Потому что только с сильными странами есть смысл реально становиться рядом и вместе противостоять любым внешним угрозам.