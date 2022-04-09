Счет зашкваров

Возможно, еще и не горит, но - подгорает!

За два последних месяца беспрецедентно выросли проблемы России на постсоветском пространстве.

Сначала - Беларусь. Народ на улицах в Минске, а Лукашенко лихорадочно строит у себя подобие старой латиноамериканской диктатуры. С той разницей, что если Сомоса был верным «сукиным сыном США», то «бацька» при первой же возможности норовит снова поиграть в многовекторность. А замены ему не видно. И непонятно, кто от кого зависит - скорее уж Россия от спасенного ею Лукашенко. Результат: Лукашенко под российской военной крышей, на российские деньги, при поддержке российских пропагандистов строит в Беларуси антироссийскую диктатуру лантиноамериканского типа с «эскадронами смерти». 0-1.

В Киргизии президент Сооронбай Жээнбеков, который на радостях от того, что ему позволили арестовать предшественника, создал евразийскую партию (зная, что в Москве любят слово "евразийство"), сейчас изгнан со своего поста. Результаты выборов отменены, "евразийцы" в полном загоне, а во главе оказался недавний зэк Жапаров, который для начала бросил Москву - обещал не выгонять Жээнбекова, а выгнал. Сейчас, конечно, признает реальность и демонстрирует лояльность, но менее убедительно, чем предшественник. 0-2.

Эрдоган превратился в ключевого игрока на Южном Кавказе, разморозив плохо замороженный карабахский конфликт, и стимулировал Алиева на решительный бой. Прямо помочь Армении Россия не может, а косвенная поддержка пока неэффективна. Попытки посредничества неудачные - Азербайджан продолжает наступление. Он свою ставку сделал, а в Армении растет разочарование союзом с Москвой (при всей его рациональной безальтернативности, не стоит сбрасывать со счетов эмоции, связанные с завышенными ожиданиями). 0-3.

И здесь еще феерическая ночь в Молдове, где на финише первого тура Майя Санду обходит Додона за счет мощной зарубежной мобилизации. А перед вторым туром союзников у Додона нет, - идет третьим Ренато Усатый, его враг, который практически стал «боевым крылом» Санду. Поэтому у Санду лучшие шансы на президентство - сейчас у нее может открыться второе дыхание. А это четко проевропейский политик - и даже традиционно прагматичный курс России в отношении Молдовы здесь может не сработать. 0-4.

Победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах в таком формате, что ей не нужно брать в младшие партнеры пророссийских "Патриотов". Которые при этом еще и ухудшили свой результат по сравнению с прошлыми выборами (было 5%, стало 3%). А партия «Единая Грузия» Бурджанадзе не смогла даже преодолеть 1% -ный (!) барьер. Лидеры оппозиции (в том числе и представители прокремлевской партии «Альянс патриотов»!) не признают выборы легитимными и отказались от мандатов в парламент. В стране начались протесты. Вероятно, попытка обжаловать результаты голосования закончится безрезультатно: проблема в том, что оппозиция расколота, преследует противоположные цели и не может предложить избирателям что-то более убедительное, чем партия миллиардера Иванишвили. 0-5.

Если добавить к этому еще и ситуацию в самой России, с ее центробежными тенденциями, постоянными экологическими катастрофами, напором коронавируса, околополитическими скандалами и другими проблемами, то счет для Кремля становится практически разгромным.