Сателлитная дружба

Трудно переоценить важность Беларуси для Кремля в качестве покорного и абсолютно контролируемого сателлита. Военного, экономического и политического. «Союзное государство Беларуси и России является наиболее продвинутым интеграционным форматом на постсоветском пространстве, Москва надеется на дальнейшее развитие объединения» - об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Беларусь играет очень важную роль в контрсанкционной политике Кремля. Санкции, которые может применить Кремль в Европу в ответ на полученные от Европы и США, будут иметь значительный эффект в двух случаях.

Первый - санкции должны быть перенесены на территорию «противника». Второй - санкции должны наносить непоправимый вред. России сложно организовать такой «санкционный ответ» в одиночку. Но синхронный ответ России и Белоруссии может получить эффект. Как уже приобрела эффект переадресация грузопотока из прибалтийских портов в российские.

Угроза отключения Прибалтики от электричества может иметь очень серьезные последствия для этих стран. Энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии работают в синхронном режиме с российской и белорусской еще со времен СССР. Более того, Белоруссия и Россия закрывают значительное большинство в энергобалансе прибалтийских государств.

В начале апреля Минск провел показательные испытания своей энергосистемы, которые должны были продемонстрировать степень ее готовности к выходу Прибалтики с единой системы передачи электроэнергии. Это привело к моментальному скачку спотовых цен (цена, по которой продается реальный товар в настоящее время и в данном месте на условиях немедленной поставки) на электроэнергию в Литве, которая вынуждена была увеличить закупки в Польше и скандинавских странах. Такие сверхлимитные закупки могут носить временный, но не постоянный характер. Длительное отключение от поставок из России и Белоруссии может привести к блэкауту в Прибалтике.

Украина в определенной степени зависит от поставок дизельного топлива и автогаза из Белоруссии и России. Прекращение экспорта нефтепродуктов отдельно Минском или Москвой будут не значительный эффект, тогда как синхронные действия в буквальном смысле способны обездвижить Украины: свою работу прекратят большая часть коммунального транспорта и служб такси, а цены на дизель и автогаз в условиях дефицита моментально взлетят.

Вполне понятно, что Кремль не может себе позволить «выпустить» Беларусь из-под влияния и жесткого контроля. Но политический кризис «соседа» дал понять Кремлю насколько непопулярен Лукашенко и его власть среди белорусов. Страна находится «на грани» полного перехода в «западный» лагерь. Несмотря на массовые протесты Александр Лукашенко продолжает силой цепляться за власть. Диктатура усиливается. В последние месяцы режим активно применяет силу, ведутся аресты, имеют место пытки. Если давление улице снова увеличится, то и режим тоже может оказаться готовым к выходу на новый уровень насилия. Таким образом, Кремль станет главным союзником режима, просто расстреливает своих граждан. Но кремлевской точки зрения это отнюдь не идеально.

Кремлю не нужна социальная напряженность в своем «сателлите» у своих границ. Кремль стремится не допустить, чтобы протесты в соседней стране увенчались успехом, как раз потому, что протесты происходят и в самой России, в частности в связи с оппозиционером Алексеем Навальным и на Дальнем Востоке.

На данный момент российская сторона безусловно продолжает делать ставку на Лукашенко и надежды на то, что Москва внезапно от него откажется, практически не существует. И это понятно, ведь внезапное изменение характера расстановки сил означало бы рост нестабильности. А в настоящее время только Лукашенко способен гарантировать наличие в Минске дружественного по отношению к России режима.

Но в долгосрочной перспективе Россия не хочет полагаться только на него, в идеале ей хотелось бы иметь палитру различных политических сил, на которые можно было бы пытаться влиять. Когда лидер оппозиции Светлана Тихановская еще была кандидатом в президенты Беларуси, Кремль присматривался к ней как к представителю альтернативной политической силы, следил, что она говорит о России, о Союзном государстве, о возможности двустороннего сотрудничества.

Но после того, как Тихановская оказалась в Вильнюсе, и стало понятно, что она сильно дрейфует в сторону классического оппозиционера, а Лукашенко встретился в Сочи с Путиным и получил его поддержку, экс-кандидат в президенты перестала быть политиком, с которым Москва могла бы говорить на официальном уровне. Лидеры протеста оказавшихся за рубежом, в том числе и Светлана Тихановская, являются его символами, играют важную роль в налаживании контакта с западными политиками, но не определяют порядок, динамику и детали протестного движения. Поэтому не интересны Кремлю.