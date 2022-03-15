Санкционные расписания

Недавно завершилась уже третья в этом году встреча двух диктаторов в Сочи. Официальная встреча. Хотя, официальные встречи на высшем уровне в цивилизованном мире это всегда процесс публичный. А здесь, или уровень такой себе, или это не официальные переговоры, а некий «сходняк по понятиям». Ни тебе официальной информации по тезисам накануне, ни тебе пресс-конференции по итогам. В Сочи все не так. Никто не знает, зачем Лукашенко прилетает к Путину, о чем говорят и к каким решениям приходят. Не ваше собачье дело!

Разве можно назвать официальным десятиминутный видеоотчет, показанный по телевидению РФ с какими-то «глубокими» размышлениями об уже теплом море и о чемоданчике документов. Обязательно - секретных. Которые достаточно Путину только посмотреть и он все поймет о враждебных намерениях Европы и США в отношении бедного и несчастного Лукашенко. Видео смешное по своей сути. Но даже по такому короткому псевдоофициальному материалу, содержательная часть которого была абсолютно нулевая, было видно, что Путин недоволен и волнуется. Нервные движения и притопы ногами, дерганье пальцев, почесывание то ушей, то носа. Что же так разозлило и выбило из «колеи» властелина Кремля?

Совершенно очевидно, что Лукашенко летел в Сочи не с целью обсуждения со «старшим братом» температуры воды. «Картофельный диктатор» прекрасно понимает, что приближается его время. Что уже пора. Но он цепляется за власть с таким остервенением, как клещ, уже раздулся от насосанной крови, но никак не хочет отстать от ноги путешественника. И для того чтобы его не оторвали от столь желанной красной жидкости ему нужна посторонняя помощь. Лукашенко рассчитывает на помощь Кремля. Он готов на все, что ему прикажут. Но готов Путин дать Лукашенко то, чего тот так хочет?

Тем более, в преддверии встречи в Женеве ...

Путин уже получил от Соединенных Штатов очень неприятный «привет» в виде санкций относительно белорусских компаний. США в апреле этого года ввели санкции против Новополоцкого НПЗ ( "Нафтан»). С 3 июня компании, сотрудничающие с ним, столкнулись с вторичными американскими санкциями. Это серьезно подкосило входящий трафик «черного золота» в Белоруссию, поскольку крупные российские компании не рискуют иметь дело с токсичными клиентами.

Безусловно, эта проблема носит, строго говоря, чисто технический характер. Сейчас прорабатывается схема поставок через фирмы-прокладки, которые будут закупать большие объемы сырья в монополистов, а затем продавать их белорусским партнерам через посредников в России. Подобная схема уже обкатана в Крыму.

Однако в связи с Протасевич-гейтом, который спровоцировал Лукашенко, пытаясь забрать себе лавры воздушного пирата номер один в мире, в части нефтепереработки и не только для Беларуси на горизонте вырисовываются проблемы гораздо большего масштаба, чем ограничения для одного НПЗ. А именно - полное эмбарго на поставки нефтепродуктов из РБ. Санкции в отношении Новополоцкого НПЗ - всего лишь пробный шар. И такие перспективы становятся для России большой головной болью.

Именно для России, а не Беларуси. Россия не бросит на произвол нефтепереработку своего стратегического партнера. И Лукашенко это прекрасно понимает. Кремлю придется спасать белорусскую нефтеперерабатывающую отрасль.

Поэтому Россия не перекроет вентиль на трубе, которая идет в Беларусь. «Не поддастся» на санкции «хищного и враждебного» Запада. Поэтому дальнейшее развитие событий может быть только такой: все объемы производимых в РБ нефтепродуктов поступят на внутренний российский рынок, а экспортные контракты будут выполнены с участием российских поставщиков.

Фактически Минск в денежном отношении ничего не теряет, а в политическом даже выигрывает. Ведь цены на углеводороды и объемы их поставок - это традиционный инструмент давления Москвы на РБ. Термин «нефтяные войны» появился не на пустом месте. Но в ситуации возможного санкционного давления на Лукашенко, «бацька» получит гарантированные объемы поставок и гарантированный сбыт продукции. Теперь Путин не сможет угрожать своему партнеру урезанием нефтяной пайки, поскольку это будет фактической поддержкой санкционной политики Вашингтона. Он будет вынужден взять на себя расходы по спасению целой отрасли белорусской экономики.

Вот такая интересная ситуация: санкции вводятся против режима Лукашенко, а бьют они по Кремлю. Так что причины переживать у Путина есть. «Картофельный диктатор» обязательно скоро еще подкинет ему проблем. Тем более что Лукашенко не остановится в свои преступных действиях. Потому что «горбатого только могила исправит».