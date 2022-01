Санкционные расклады

У кого что болит - тот о том и говорит! Недавно, официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью RT заявила, что враждебная политика, то есть санкции, западных стран по РФ проводится «им же во вред». В последнее время, Захарову бывает очень трудно понять. Ущерб ли странам запада от «враждебной политики в России» подразумевала дипломатка? И, если, есть вред для Запада, то, по логике, должно быть польза для России и ее граждан? Где она, польза?

Возможно, имеется в виду, что российское пиво лучше чешского и теперь каждый русский не будет давиться безобразными «Velkopopovický Kozel» и «Pilsner Urquell», а «Балтика» и «Толстяк» своим изысканным вкусом удовлетворят потребности граждан? Или чешские моторные масла насколько не подошли двигателям российского автопрома? Ну рассыпается Лада от чешских масел! Что поделаешь ... Бывает ... Зато - «импортозамещению дорогу»!

Пусть свои турецкие фрукты едят турки. Россия обойдется картофелем от Батьки. Хоть это и тоже импорт, но дружный. Но что делать, например, с космосом, где Россия стремительно теряет позиции? Имела в виду Захарова тот факт, что пока Россия удовлетворяла свои имперские потребности аннексией Крыма, Маск создал американский корабль для полета астронавтов на МКС и теперь НАСА отказалась от полетов на российских кораблях? Тоже импортозамещение, но уже со стороны «недружественного» Запада. Кому оно пошло на пользу? Теперь западные космонавты (да и не только западные) имеют свой мощный корабль, а Россия потеряла деньги от оплаты трансфера желающих (и способных) на МКС.

Путин готовит указ о полном запрете использования зарубежной электроники на объектах критической инфраструктуры России. Импортозамещение и вопросы информационной безопасности. Разумно. Но чем замещать? В России, согласно анализу экспертов C-News, есть ровно два процессора, которые этим требованиям хоть как, с множеством вопросов удовлетворят: Эльбрус-16С и Байкал-S. Беда для русской критической инфраструктуры в том, что удовлетворение требований у них пока только в проекте. Эльбрус существует в виде инженерных образцов, Байкал - вообще в разработке, первые тестовые образцы до конца года, возможно, появятся.

Или запрет импорта железнодорожных колес украинского производства для российской железной дороги не стало причиной бешеного дефицита на внутреннем рынке? Дело в том, что железнодорожные колеса в России производит только Выксунский металлургический завод и компания Evraz Романа Абрамовича.

Некоторое время в Россию также поставляли колеса две китайские компании: Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co. Ltd и Maanshan Iron & Steel Co. Однако после того, как Украина ввела запрет на въезд в страну вагонов с колесами китайского производства, закупки с КНР прекратились. Кому такое импортозамещение пошло на пользу?

Российская дипломатия, как и вся власть Кремля вообще, пытается прикрыть «хорошей миной плохую игру». Реальная Россия страдает от реальных санкций западных стран. По импортозамещению, о котором с такой гордостью рассказывает «информационная армия» Кремля, то положение дел с собственным производством в экономически стагнирующей России не дает поводов для энтузиазма. Реальное импортозамещение - действительно хороший шанс реализовать диверсификацию экономики и перейти к производству технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. Но для спайки коррумпированных чиновников и бизнесменов защиту внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики и поддержка отечественных товаропроизводителей, так же как и требований закона, не являющиеся основными, когда речь идет о личном обогащении и собственных интересах.

Так, очевидно, что западные санкции не смогли пока изменить имперский курс российской власти. А, возможно, и не изменят упрямства и абсурдности внешней политики Путина и Ко. Но один тот факт, что власти России санкции, где постоянно «давят», что они регулярно к этой теме возвращаются, говорит о том, что тема болезненная.

Кому что пошло в ущерб в конце концов решает народ страны. Есть ли ущерб для западных стран от санкций против России за безобразия, которые творит кремлевская власть в мире или его нет - решают избиратели в этих странах. Ведь там, в отличие от России, власти меняются на демократических выборах. И еще нигде власть не была изменена избирателями по той причине, что они вводили санкции против России. Значит люди этих стран считают, что либо санкции правильные, или некритичны для кармана, либо не имеют для них значения. Мало ли против которых диктаторов вводят санкции западные правительства. Одним больше, одним меньше. Без разницы.