Санкции и российская экономика… как быстро Россия опустится на самое дно!!!

Пятидесятый день продолжается война, которую Россия развязала в Украине. За это время российская орда успешно была выбита из Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей. Продолжаются безуспешные попытки взять Харьков и Мариуполь, окружить силы обороны Украины в Луганской и Донецкой областях. Но враг продолжает обстреливать и бомбить десятки городов Украины. Зверства российских военных в еще недавно оккупированных Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке, Макарова и многих других населенных пунктах Украины уже потрясли мир. Сегодняшний обстрел российской артиллерии железнодорожного вокзала Краматорска во время эвакуации мирного населения, в следствии которого погибло более 30 и ранено больше 100 человек станет очередным доказательством в Гааге против Путина.
В ответ на вторжение десятки стран Запада, США, Канада, Австралия, Япония наложили на Россию жесткие экономические санкции. Уже утверждены пять пакетов санкций против РФ. Под персональные ограничения попали десятки российских чиновников, военных, пропагандистов, а также бизнесмены, близкие к Кремлю. Главные российские банки отключены от системы международных расчетов SWIFT, из России ушли платежные системы VISA и Masterсard, а также сотни компаний в самых разных секторах, от торговли до программного обеспечения. Наложены также ограничения на полеты за рубеж российских авиакомпаний.
Но санкции, наложеные на РФ за войну в Украине, бьют в первую очередь по среднему классу, по тем, кто ездил за рубеж, пользовался Apple Pay и онлайн-банкингом. Также они уже нанесли удар по экономическому росту и в конечном итоге по уровню жизни людей.
Ушли из России IKEA и McDonald’s, что почувствовали все. Ушли и другие известные бренды. Западные автопроизводители один за другим заявили, что уходят с российского рынка. На этом фоне выросли цены на автомобили российского «АвтоВАЗа». «Лады» подорожали.
Также из России ушли кинопроизводители Paramount, Disney, Sony и Warner. Так что новые блокбастеры теперь не скоро можно будет посмотреть в кинотеатрах. А Netflix отключил для россиян возможность продлить подписку.
Для российских самолетов и судов закрылись европейские аэропорты и морские порты. Российским грузовикам запретили въезд в страны ЕС.
Кроме того, ожидается полный крах финансовой сферы России. Государственным российским банкам, которые уже отключенны от системы SWIFT, запретят какие-либо операции в странах Евросоюза.
ЕС отказывается от импорта из РФ товаров и сырья, в частности древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, запретит экспорт в РФ полупроводников, компьютеров, технологий для СПГ и другого электрического и транспортного оборудования.
Одна за другой страны ЕС отказываются от российского газа, нефти, угля. США даже пошла на крайние меры – расконсервировала скважины своих газовых месторождений.
Транспортным компаниям из РФ и Белоруссии запрещено работать в ЕС. Исключение будет действовать только для перевозки грузов с энергоносителями, продуктами питания и лекарствами. Российским компаниям запретят участвовать в европейских публичных закупках и лишат российских государственных учреждений финансовой поддержки.
В изоляции оказался российский футбол. Всем клубам и сборным отказали в участии в международных соревнованиях. А российские фигуристы больше не смогут кататься на мировом льду. Практический весь российский спорт теперь под запретом в мировом сообществе.
С учетом того, как девальвировался рубль, с учетом того, что в России крайне ослабленная внутренняя конкуренция, инфляция будет не меньше 20%. Все это тоже скоро почувствует на своих кошельках, на своем уровне жизни, на своем потреблении каждый россиянин. В результате введенных Западном ограничений значительная часть международных валютных резервов России оказалась заблокированной.
В целом, только пятый пакет санкций оценивается почти в €20 млрд в год прямых убытков для России. В случае же полного эмбарго на российские энергоносители РФ потеряет более $130 млрд доходов в год. А на подходе уже шестой и седьмой. И сумма, которую Россия потеряет после их принятия – будет еще больше. И все это конечно же отразится на потребительских возможностях каждого россиянина в виде из без того мизерных зарплат, пенсий и социальных выплат. Вот и возникает логический вопрос, а соизмерима ли плата за вторжение в Украине с тем, что теряет Россия… и как быстро ее экономика опустится на самое дно в желании прибрать то, что ей не принадлежит и никогда не принадлежало – независимое государство Украина!
В ответ на вторжение десятки стран Запада, США, Канада, Австралия, Япония наложили на Россию жесткие экономические санкции. Уже утверждены пять пакетов санкций против РФ. Под персональные ограничения попали десятки российских чиновников, военных, пропагандистов, а также бизнесмены, близкие к Кремлю. Главные российские банки отключены от системы международных расчетов SWIFT, из России ушли платежные системы VISA и Masterсard, а также сотни компаний в самых разных секторах, от торговли до программного обеспечения. Наложены также ограничения на полеты за рубеж российских авиакомпаний.
Но санкции, наложеные на РФ за войну в Украине, бьют в первую очередь по среднему классу, по тем, кто ездил за рубеж, пользовался Apple Pay и онлайн-банкингом. Также они уже нанесли удар по экономическому росту и в конечном итоге по уровню жизни людей.
Ушли из России IKEA и McDonald’s, что почувствовали все. Ушли и другие известные бренды. Западные автопроизводители один за другим заявили, что уходят с российского рынка. На этом фоне выросли цены на автомобили российского «АвтоВАЗа». «Лады» подорожали.
Также из России ушли кинопроизводители Paramount, Disney, Sony и Warner. Так что новые блокбастеры теперь не скоро можно будет посмотреть в кинотеатрах. А Netflix отключил для россиян возможность продлить подписку.
Для российских самолетов и судов закрылись европейские аэропорты и морские порты. Российским грузовикам запретили въезд в страны ЕС.
Кроме того, ожидается полный крах финансовой сферы России. Государственным российским банкам, которые уже отключенны от системы SWIFT, запретят какие-либо операции в странах Евросоюза.
ЕС отказывается от импорта из РФ товаров и сырья, в частности древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, запретит экспорт в РФ полупроводников, компьютеров, технологий для СПГ и другого электрического и транспортного оборудования.
Одна за другой страны ЕС отказываются от российского газа, нефти, угля. США даже пошла на крайние меры – расконсервировала скважины своих газовых месторождений.
Транспортным компаниям из РФ и Белоруссии запрещено работать в ЕС. Исключение будет действовать только для перевозки грузов с энергоносителями, продуктами питания и лекарствами. Российским компаниям запретят участвовать в европейских публичных закупках и лишат российских государственных учреждений финансовой поддержки.
В изоляции оказался российский футбол. Всем клубам и сборным отказали в участии в международных соревнованиях. А российские фигуристы больше не смогут кататься на мировом льду. Практический весь российский спорт теперь под запретом в мировом сообществе.
С учетом того, как девальвировался рубль, с учетом того, что в России крайне ослабленная внутренняя конкуренция, инфляция будет не меньше 20%. Все это тоже скоро почувствует на своих кошельках, на своем уровне жизни, на своем потреблении каждый россиянин. В результате введенных Западном ограничений значительная часть международных валютных резервов России оказалась заблокированной.
В целом, только пятый пакет санкций оценивается почти в €20 млрд в год прямых убытков для России. В случае же полного эмбарго на российские энергоносители РФ потеряет более $130 млрд доходов в год. А на подходе уже шестой и седьмой. И сумма, которую Россия потеряет после их принятия – будет еще больше. И все это конечно же отразится на потребительских возможностях каждого россиянина в виде из без того мизерных зарплат, пенсий и социальных выплат. Вот и возникает логический вопрос, а соизмерима ли плата за вторжение в Украине с тем, что теряет Россия… и как быстро ее экономика опустится на самое дно в желании прибрать то, что ей не принадлежит и никогда не принадлежало – независимое государство Украина!
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