Старший советник главы Офиса президента Владислав Власюк недавно сообщил журналистам о том, что украинские военные эксперты находят все больше компонентов из Китая в российском оружии, используемом в Украине. По его мнению, этот факт связан с тем, что западные поставки уменьшаются из-за санкций и Россия вынуждена использовать китайские электронные компоненты, которые уступают по качеству европейским и американским аналогам.

В этой информации для украинцев вроде бы все только положительное. И санкции работают, и "китайский ширпотреб" хуже аналогов ведущих производителей, и оккупационная армия от таких "запчастей" становится слабее и менее боеспособной. Но настолько ли критичны последствия санкций и "китаизации" оружия для российских оккупантов?

По элементной базе. О том, что качество китайских электронных комплектующих, которые импортирует россия, значительно снизилось после начала войны в Украине, известно еще с конца прошлого года. Российские производители электронных устройств еще осенью 2022 года жаловались на качество чипов, поставляемых в Россию из Китая. По их словам, доля бракованных компонентов в поставках выросла в 20 раз - с 2 до 40 %. Об этом писал "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Проблемы начались еще во время пандемии, но в 2022 году они усилились из-за наложенных санкций. Возросло количество посредников во избежание санкционных запретов, неавторизованные поставщики не несут ответственности за качество продукта и поэтому сбывают все подряд.

В первую очередь, такая ситуация касается российских импортеров с "бытового рынка". Но зная о колоссальной жажде личной наживы и ее масштабах среди руководства минобороны и российского ВПК, вполне вероятно, что и поставщики комплектующих для оборонного комплекса РФ тоже пытаются купить "побольше и подешевле". Поэтому, качество таких закупок, к нашему счастью, действительно может быть очень низким.

Другое, "готовое к употреблению", китайское оружие и военная техника, периодически становится поводом обвинить Китай в открытой поддержке российской агрессии, несмотря на все разговоры руководства Поднебесной, что "китай не будет подливать масла в огонь". Те же самые китайские 152 мм снаряды Тип 66, которые удалось идентифицировать группе военных исследователей War noir. Но рядом с ними были замечены пороховые заряды иранского производства. Поэтому это могут быть именно те снаряды, которые ранее были проданы Китаем Тегерану.

На вооружении подразделения оккупантов "Ахмат", состоящего из кадыровцев, "засветилась" китайская боевая техника - легкие колесные бронетранспортеры China Tiger, которые производит компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Хотя КНР и здесь не стала бы себя так подставлять, прямой продажей бронеавтомобилей кадырову, а потому, это могла быть перепродажа. Например, бронеавтомобили China Tiger используют силовики в Таджикистане.

Вообще, складывается впечатление, что таким образом россияне намеренно допускают утечку об имеющемся у них "китайском" вооружении, чтобы показать якобы поддержку своей агрессии со стороны Китая. Ведь если такая "поддержка" и существует, то что мешает Китаю производить на собственных военных производствах снаряды с маркировкой "по желанию заказчика", как это распространено в производстве бытовых товаров, то есть указывать на них условно какой-то российский завод? Или уничтожать любую маркировку на изделиях, чтобы невозможно было понять, что это за снаряд? Вопросы?

А вот с "мощными санкциями" против россии все совсем не так стопроцентно, как бы нам хотелось...

По данным, полученным расследователями издания "Вёрстка", только за последние полгода россия импортировала запрещённые к ввозу чипы западных компаний на сумму более $502 млн долларов - их используют для производства ракет и других видов оружия. На миллионы долларов ввезены станки для оборонной промышленности, минимум на $171 млн - западные запчасти для гражданской авиации.

В крылатой стратегической ракете Х-101, которую производит МКБ "Радуга", входящая в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", и которая является одной из самых современных ракет, стоящих на вооружении в России, есть процессор Intel, чипы Xilinx и Texas Instruments, трансивер Analog Devices Inc.

Все эти компоненты практически беспрепятственно поступают в Россию вплоть до текущего момента. За последние полгода российские власти растаможили компоненты американских Analog Devices Inc. на сумму более $98 млн, Xilinx - более $75 млн, Microchip Technology - более $42 млн, Texas Instruments - не менее $38 млн, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, - более $28 млн, следует из таможенных данных. Еще в Россию ввезли продукции Marvell (производитель чипов) на сумму более $11 млн, Cypress Semiconductor - более $3,8 млн и Atmel - более $2,7 млн.

Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в частности микропроцессоры, на сумму более $169 млн и $35 млн соответственно. Практически вся западная электроника отправляется в Россию через Китай и Гонконг.

Компания "СМТ-Айлогик", которая входит в сеть поставщиков для производства БПЛА "Орлан", ввезла с начала года чипы Xilinx на почти $1,6 млн. Среди отправителей - две китайские компании и турецкая Margi̇ana Inşaat Diş Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇.

Компания "Униматик" с начала этого года беспрепятственно ввезла в Россию станки итальянской O.M.V. и немецкой Arinstein на сумму не менее $5 млн. Причем в некоторых случаях отправителем выступала сама компания-производитель. Так, в мае этого года "Униматик" привез фрезерные станки. Их отправила из Италии сама O.M.V. Officine, несмотря на то, что конкретно этот вид продукции еще и находится под экспортным контролем Евросоюза. А одним из основных госзаказчиков "Униматика" является Завод № 9 - ведущий в России производитель танковых пушек.

Огромную поставку тепловизионных прицелов осуществило ООО "АРТ-ЭЛВ" - 15 728 штук на сумму в $13,5 млн, где стоимость составляла от 40 до 740 тысяч рублей за единицу. Эта оптовая компания занимается импортом в Россию китайского производителя тепловизоров Yantai Iray.

После начала войны импорт в Россию падал, а в апреле 2022 года достиг минимальных значений. Но уже к сентябрю вышел на довоенный уровень за счет замены стран-импортеров. К октябрю 2022 года импорт в Россию из западных стран - Европы и США - сократился на 50 и 80% соответственно, подсчитали аналитики Silverado. Место, освободившееся после ухода европейцев и США, заняли Китай, Турция и государства СНГ. Торговля с этими странами значительно выросла. Например, экспорт Армении в Россию вырос на 187% за 2022 год и достиг $2,37 млрд. Экспорт Казахстана в Россию за прошлый год увеличился на 25% и достиг $8,78 млрд. Экспорт из Киргизии вырос на 250% и превысил $960 млн. В частности потому, что эти страны являются транзитными для санкционных товаров.

Обвинять только Китай в экономической и материальной поддержке путинского режима не стоит. Безусловно, "китайский торговый путь подсанкционных товаров" доминирует. Но кремль наладил параллельные каналы импорта и из стран Запада. Например, Германия, которая формально в несколько раз уменьшила свой прямой экспорт электроники в Россию, в течение 2022 года увеличила ежемесячные его поставки в Армению - с 0,5 млн долл до 4-6 млн долл. А уже оттуда этот товар направлялся в РФ. Так, объем поставок электроники из Армении в 2022 году вырос в 100 раз - до 100 млн долл.

Такое положение вещей является реальной угрозой для украинской Победы. Санкции, безусловно, работают. Но, как становится понятным после таких расследований журналистов, в первую очередь они влияют на население России, а не на ее военный потенциал. А российское общество, привыкшее в течение десятков или сотен лет жить в домах из "говна и палок", и под санкциями никогда не осмелится поднять голову и действиями выразить свое мнение относительно правящего диктаторского режима Путина. Слишком "овечью" натуру сформировали россиянам долгие годы жизни в "загоне".