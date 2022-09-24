Самолеты. Печальная статистика

25 февраля в польском Сейме прозвучало заявление председателя Смоленской подкомиссии по переутверждению расследования катастрофы, бывшего министра обороны Польши и действующего депутата Антони Мацеровича о том, что правительственный борт погиб в результате детонации взрывного устройства.

Мацерович указал: «Главный тезис, вернее, правда, - самолет был уничтожен взрывом. К этому привела взрывчатка, обнаруженная на элементах разбитого Ту-154М. Кто установил взрывное устройство, должна установить прокуратура в ходе дальнейших следственных действий. Факт обнаружения взрывчатки подтвержден польскими и иностранными лабораториями. Дополнительным аргументом в пользу взрыва выступает нежелание российской стороны вернуть обломки лайнера ». Подобная позиция подпитывает подозрения о нечистой совести русских, о чем уже отмечалось на уровне МИД Польши.

Из ранее опубликованных материалов расследования смоленской катастрофы известно о наличии звуков двух взрывов на записи речевого самописца самолета.

Эксперты уверены в разрушении конструкции самолета еще в воздухе, примерно на высоте в 900 метров. 25 апреля 2018 было опубликовано технический отчет комиссии повторного расследования причин авиакатастрофы. В нем причиной трагедии отмечен взрыв в крыле самолета до его столкновения с поверхностью земли. Согласно данным дополнительных экспертиз, с участием британской стороны, было установлено: гибель пассажиров и экипажа произошла от взрыва, а не от удара о землю. В результате российская версия о причинах падения борта 101 из-за снижения высоты полета ниже разрешенного минимума при посадке в густом тумане, оказалась опровергнутой. Более того, уже установлено, что взрывчатка была заложена во время ремонта двух правительственных самолетов в России в 2009 году. При этом следы тротила, пентрита и гексогена также обнаружены внутри частей борту 102, к которым доступ имели только российские техники.

В 2014 году российские оккупанты сбили гражданский авиалайнер Малазийских авиалиний рейса МН-17 в небе над Донбассом. Совет по безопасности Нидерландов (DSB) и Объединенная следственная группа (JIT) пришли к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой класса «земля-воздух» с зенитно-ракетного комплекса «Бук». Согласно выводам JIT, данный «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС России и был доставлен на Украину из России в день катастрофы, а после запуска ракеты, которая сбила самолет был возвращен обратно на российскую территорию.

Взрыв польского президентского самолета и катастрофа рейса МН 17 заставляет обратиться к переосмыслению еще одной трагедии - катастрофы авиалайнера Airbus A321-231 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда, с санкции Путина, 219 жизней граждан только самой РФ были принесены в жертву ради реализации плана ГРУ по российскому вторжению в Сирию во имя «спасения» режима Асада. Специалист по ГРУ в Шарм-эш-Шейхе крутил роман с отдыхающей там русской, и в качестве подарка вручил ей пакет с бомбой с взрывателем ЕХВ-7. Она сдетонировала через 23 минуты после взлета. Виновными сделали исламских террористов. В итоге Кремль получил карт-бланш на бомбардировку сирийской оппозиции под видом акций возмездия против ИГИЛ, превратив страну в военный полигон.

8 января 2020 авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но через 3 минуты после взлета был сбит двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными из баз КСИР. Самолет упал на землю в 15 километрах от аэропорта вылета. На его борту находились 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Канадские власти и спецслужбы изучают аудиозапись, на которой предположительно глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсуждает с неустановленными лицами вероятность, что уничтожение ракетой лайнера МАУ Boeing-737 под Тегераном к началу 2020 года было преднамеренным. Министр говорит, что есть «тысяча возможностей объяснить, почему сбили самолет, - включая умышленную атаку с участием двух-трех диверсантов». Такой сценарий, по его словам, «абсолютно вероятный». Глава МИД Ирана говорит, что руководство страны никогда не раскроет правду о трагедии. Джавад Зариф качестве примера привел РФ которая «никогда не признается» в уничтожении лайнера рейса МН-17 над Донбассом в 2014 году.

Нет никакой уверенности в том, что путинские спецслужбы остановятся на уже осуществленных авиатерактов, ведь безнаказанность порождает новое беззаконие и невинные жертвы. А путинский Кремль не считается с любыми жертвами ради собственных безумных планов.