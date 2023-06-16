Трехдневный саммит лидеров "Большой семерки" - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - завершился 21 мая в Хиросиме. В целом стороны провели 10 сессий и обсудили не только ситуацию вокруг Украины и ядерное разоружение, но и проблемы мировой экономики и продовольственной безопасности. Кроме стран "семерки" на саммит пригласили лидеров Украины, Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Южной Кореи и других стран.

Для нашей страны прошедшая неделя стала временем подтверждения необратимости партнерской поддержки и открытием новых горизонтов помощи и сотрудничества на уровне ТОПов международных отношений. Много встреч, ряд важных решений, понимание перспектив и намерений международного сообщества по ликвидации цивилизационной угрозы со стороны помешанной кремлевской власти.

Интернет заполнили фотографии и видео с этого важного события. Официальные, не официальные, любые. Но во всем контенте с саммита лидеров очень ярко прослеживается настоящее единство подавляющего большинства участников и приглашенных перед лицом врага, которым стал путин и его диктаторский режим для умственно полноценной части жителей планеты Земля.

В 40-страничном итоговом коммюнике G7, "Большая семерка" официально зафиксировала, что будет продолжать оказывать "дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную" поддержку Украине и принимать меры для "повышения расходов" не только россии, но и тех, кто поддерживает действия москвы. На страницах документа говорится также о необходимости ускорения поэтапного полного отказа от зависимости других стран от российских энергоносителей и призыв к властям Ирана отказаться от поддержки россии в украинском конфликте и воздержаться от передачи боевых беспилотников.

Участники Саммита G7 обсудили формулу мира президента Зеленского. И, как отметил Глава Офиса президента Андрей Ермак, понимание, что "рф необходимо выбить с территории Украины, потому что никто не сядет за стол переговоров, пока захватчики будут на нашей земле".

На первом месте по важности - победа Украины и предотвращение возникновения в будущем таких катастрофических для мирового общества угроз. К сожалению, определенные международные институты, главной задачей которых и является защита человечества и обеспечение его цивилизационного развития, не прошли проверку на собственную дееспособность в условиях российской агрессии. "Необходимо проанализировать, почему мы вынуждены говорить о мире и стабильности на различных форумах. Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты", - такими словами отреагировал на российскую угрозу премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7. По словам Моди, сегодня ООН не соответствует нынешним реалиям мира и "может остаться лишь говорильней".

Генсек ООН Гутерриш на саммите G7 заявил, что пришло время реформировать Совет Безопасности и признал, что он не выполняет свои функции. Кроме Совбеза, по его мнению, изменения должны коснуться и Бреттон-Вудских институтов: Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международного валютного фонда (МВФ).

Мироустройство безопасности требует реальных изменений. К счастью для всего демократического сообщества, на пути путинской агрессии первой стала Украина, которая смогла выдержать вражеское нашествие и подарила столь необходимое для переосмысления средств и механизмов безопасности демократического мира время. Смогла, выстояла, не сломалась. За счет жизни Защитников и страданий мирного населения. Страшная, но такая необходимая для будущего всей цивилизации, цена.

Саммит G7 показал, что лидеры других стран понимают такое самопожертвование украинцев и по-настоящему благодарны нашей Нации за Волю, Мужество и Героизм. Наша Победа уже не вызывает сомнений и предостережений.

Главное - ускорить уничтожение Империи Зла и сохранить максимальное количество жизней украинцев и тех, кто присоединился к благородному делу борьбы с Тьмой, бок о бок с нашими Защитниками защищает границы, будущее и саму жизнь мира!