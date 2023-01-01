С наступающим Новым Годом!

В конце декабря всегда наступает тот момент, когда появляется желание и необходимость подвести итоги заканчивающегося года. Каким он был для каждого украинца в отдельности и для нашей страны в целом?

Тяжелым, страшным, кровавым и гордым! Итоги в этом году должны подводить рано. Итоги будут после нашей Победы! В канун Нового 2023 года мы можем делать выводы. И они совершенно не утешительны для агрессора, который превратил 2022 год для украинцев в год потерь и страданий. Но, кроме боли, бед и смертей, этот год стал для Украины годом, когда поверившая в собственные силы страна объединилась перед страшной угрозой и выстояла перед нашествием оккупантов, разрушив все причудливые планы больного диктатора.

За новогодним праздничным столом все, у кого будет такая возможность, обязательно поднимут бокалы за светлую память погибших украинцев. Тысячи мужественных Защитников, отвага которых дала возможность встречать Новый год Украине как свободной стране. Тысячи мирных жителей, которых глупый кровавый враг убил ради амбиций кремлевского паука. Просто так, без всякой военной необходимости. Около 450 маленьких украинский только по официальным данным уже никогда не станут взрослыми. Каждая елка в Украине будет окружена ангелами. Нашими Ангелами!

Украинский язык – певческий язык. Язык трудолюбивых, веселых хозяев на собственной земле! Но украинские проклятия намного страшнее, чем в подавляющем большинстве языков. И на этот Новый год Святой Николай, Дед Мороз, Санта Клаус или Joulupukki, как его не называй – Новогодний Святой, все же вынужден будет превратиться в киллера, исполняя пожелания миллионов украинцев и всех тех, кому пути пытаются сейчас сломать жизнь и украсть будущее . И так и будет – путин в следующем году обязательно сдохнет. Без разницы даже каким образом: разорван толпой на красной от стыда площади, в камере после процесса в Гааге или от асфиксии своей старческой рвотой в собственном бункере. Без разницы! Сдохнет обязательно, потому что он лишний в этом мире.

В Новый год Украина следует с гордостью. Нам есть чем гордиться в конце 2022 года! Более 100 000 мерзких орков уже не смогут травить нам жизнь. Им не место среди живых и украинцы уже лишили мира огромного количества убийц, мародеров и насильников. И за это мы обязательно поднимем бокалы, тем более что каждый день эта куча переработанных на удобрения оккупантов растет.

Мы поднимем бокалы за героизм украинцев при обороне Мариуполя, за изгнание орков из Черниговской, Сумской и Киевской областей, за освобождение Херсона, за «москву», превратившуюся в подлодку! За оборону Харькова, освобождение Змеиного! За все то, от чего дрожит от ярости бункерный придурок, не понимая, как такое вообще могло случиться!

Мы обязательно поднимем бокалы за Энгельс и украинский Крым, пока находящийся под пятой врага. За то, что «непобедимая армия» не только не способна сдерживать украинцев на украинской земле, но уже дрожит от украинских обстрелов собственной территории. Не будет покоя захватчикам нигде, даже в собственных болотах. Никогда!

Мы выпьем праздничных напитков за украинских Героев, о мужестве и силе которых уже слагают легенды! За волонтеров, на чьих «плечах» строилась начальная обороноспособность Украины! За врачей, которые «вытаскивали из того света» раненых ребят! За энергетиков, которые, несмотря на 609 ракет, которые до сегодняшнего обстрела были выпущены врагом по энергоструктуре Украины, сделали все возможное и невозможное для того, чтобы работали украинские предприятия, а в наших домах было светло и уютно! Мы выпьем за всех нас, потому что каждый настоящий украинец в своем городе делает посильный вклад в общую Победу!

2022 год дал нам понимание, что в мире много настоящих людей! Сотни миллионов тех, для кого «свобода», «мир» и «демократия» – это не просто слова, а состояние души, без которого жизнь не имеет перспектив и не стоит продолжения. С началом агрессии России против Украины стало очевидным, что Украина не осталась перед врагом наедине.

Великобритания, Польша, страны Балтии, Соединенные Штаты Америки и многие другие мировые страны создали «антипутинскую» коалицию, нанесшую мощный экономический удар по «ячейке Зла». Благодаря лучшим образцам Западного оружия в руках украинских Защитников агрессия превратилась для москвы из «легкой прогулки на 3 дня» в настоящий ад!

Будет гореть земля под ногами оккупанта, повсюду, где бы он ни находился! И не будет ему спасения в следующем году, как не было в этом!

А нам, украинцам, полной тотальной Победы над врагом без каких-либо его условий и причудливых прихотей! Именно таков будет главный итог нашего украинского бытия!

В Новом 2023 году все будет Украина!

И именно ей, Украине, СЛАВА! И ее Героям, всем нам – настоящим УКРАИНЦАМ – СЛАВА!