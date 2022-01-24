Рупор кремлевской лжи

17:28 08 Сентябрь Киев, Украина

«Служение интересам власти или основателей, а не общества, является нарушением этики журналиста». Это прописные истины, изложенные в Кодексе этики украинского журналиста. «Журналист отвечает собственным именем и репутацией за достоверность всякого сообщения и справедливость всякого суждения, распространенных за его подписью, под его псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. Убедившись в том, что он опубликовал ложный или искаженный материал, журналист обязан исправить свою ошибку». Это выдержка из Кодекса профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России. Главные принципы этики журналистов одинаковы по всему миру – правдивость и беспристрастность информации и служение интересам общества. Но далеко не все представители этой профессии придерживаются простых правил Кодекса. Среди таких «писак» (простите меня, настоящие журналисты!) Случаются такие персонажи, которым место только на страницах юмористически-фантастических изданий или журналов психиатрических клиник!

Есть среди таких «писак» персонажи, которые своим «творчеством» вызывают не только презрительную улыбку, а гнев и возмущение тех, кому они по собственному профессиональному кодексу обязаны служить! Среди таких персонажей отдельно стоит главный редактор российского государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

3 сентября, в день памяти погибших при захвате террористами школы в Беслане, в социальных сетях не только молятся за погибших тогда детей, но и вспоминают репортаж Маргариты Симоньян со словами о 354 заложники. Однако в действительности число заложников превышало тысячу человек. Всего в тот день погибло 334 человека и были ранены около 800. На тот момент Симоньян работала на канале «Россия 1». В этом же репортаже журналист ничего не рассказала о требованиях террористов, хотя такая информация уже была. И были эти требования очень просты - вывести российские войска из Чечни. Умышленное искажение информации вряд ли работает на интересы общества! Ложь не может идти на пользу народа. Но выгода Кремля в такой «журналистской беспристрастности» стопроцентная!

«Рупор Кремлевской лжи». Так оценивают репортажи Симоньян сами россияне. Пренебрежительно оценивают! Совсем иначе оценивает «тяжелый труд» Симоньян собственно Кремль. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее муж, ведущий программы «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян заработали через подконтрольные фирмы 720 млн рублей за три года. Только на создание фильма «Крымский мост. Сделано с любовью! ", Симоньян, ее муж Тигран Кеосаян и их родственники получили 46 млн рублей в виде гонораров. Кстати, фильм «Крымский мост. Сделано с любовью! " получил оценку 2,6 из 10 возможных на российском ресурсе «Кинопоиск»!

Безусловно, такие деньги нужно отрабатывать. И Симоньян отрабатывает по полной! Так появляются хвалебные оды благодарности «непревзойденному герою всех времен» Путину, постоянные публичные «наезды» на, и без того немногочисленных, российских оппозиционеров вроде Навального и много другого ангажированного информационного хлама. Чего стоит, например, призыв «направить для наведения порядка в Беларусь зеленых человечков» опубликован Симоньян в Twitter в серии записей, где она выражает мнение о ситуации в Беларуси.

Как метко написал в комментарии к статье «" Чучундрики и свинобомжы ": схватка Навального и Симоньян» один из читателей сайта Радио Свобода, «Отстаньте от Мары – никакой Она не журналист. Как и Соловьёв. Это - профессиональные пропагандисты, а за это в России платят очень хорошие деньги. Как написал когда-то редактор "Литгазеты": "Трудно пропагандировать то, чего нет, и агитировать за то, чего никогда и НЕ будет". А они ЭТО делают... Страна, которая так и НЕ смогла почти за 100 лет превратить "Москвич" в автомобиль, претендует на управление Миром вместо США? НЕ смешите мои тапочки...»

Вот такая «независимая и беспристрастная» журналистика на примере Симоньян и является своеобразной визитной карточкой всей (ДЕЗ) Информационно-пропагандистской машины Кремля.